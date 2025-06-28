Краще, ніж в окопах: Третя штурмова залучає полонених росіян до відновлення Ізюма (відео)
Військовополонені росіяни добровільно погодилися допомогти з відновленням зруйнованої цивільної інфраструктури у місті Ізюм Харківської області.
Російські солдати, які потрапили у полон ЗСУ, висловили згоду на участь у ремонті зруйнованих житлових будинків в Ізюмі, зазначив командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький.
За його словами, подібне залучення полонених ворожої армії відповідає нормам Женевської конвенції.
Колишні будівельники та різнороби, з яких сформували ремонту бригаду, під наглядом бійців Третьої штурмової нині відновлюють фасади будинків, ремонтують дахи та фарбують те, що самі встигли зруйнувати та знищити за шість місяців.Важливо
З’ясувалося, що будівельні роботи у місті, яке було окуповане ЗС РФ з 7 березня по 10 вересня 2022 року й під час чого у населеному пункті пошкоджено чи знищено 80% будівель, подобаються окупантам значно більше, ніж участь у бойових діях.
Нагадаємо, що на Лиманському напрямку загарбники буквально один за одним здавалися у полон, оскільки командири кидали їх напризволяще без їжі й води. Окрім росіян, Сили оборони беруть у полон досить громадян з інших країн, зокрема, з Казахстану, Узбекистану, Таджикистану й Вірменії, які приїхали до Росії на заробітки, але їм пропонують підписати контракт з ЗС РФ.
Також Фокус писав, що одразу десять військових ЗС РФ самі здалися у полон українцям через нелюдські умови служби.