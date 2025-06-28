Військовополонені росіяни добровільно погодилися допомогти з відновленням зруйнованої цивільної інфраструктури у місті Ізюм Харківської області.

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Російські солдати, які потрапили у полон ЗСУ, висловили згоду на участь у ремонті зруйнованих житлових будинків в Ізюмі, зазначив командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький.

За його словами, подібне залучення полонених ворожої армії відповідає нормам Женевської конвенції.

Колишні будівельники та різнороби, з яких сформували ремонту бригаду, під наглядом бійців Третьої штурмової нині відновлюють фасади будинків, ремонтують дахи та фарбують те, що самі встигли зруйнувати та знищити за шість місяців.

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З’ясувалося, що будівельні роботи у місті, яке було окуповане ЗС РФ з 7 березня по 10 вересня 2022 року й під час чого у населеному пункті пошкоджено чи знищено 80% будівель, подобаються окупантам значно більше, ніж участь у бойових діях.

Нагадаємо, що на Лиманському напрямку загарбники буквально один за одним здавалися у полон, оскільки командири кидали їх напризволяще без їжі й води. Окрім росіян, Сили оборони беруть у полон досить громадян з інших країн, зокрема, з Казахстану, Узбекистану, Таджикистану й Вірменії, які приїхали до Росії на заробітки, але їм пропонують підписати контракт з ЗС РФ.

Також Фокус писав, що одразу десять військових ЗС РФ самі здалися у полон українцям через нелюдські умови служби.