Лучше, чем в окопах: Третья штурмовая привлекает пленных россиян к восстановлению Изюма (видео)

Военнопленные россияне добровольно согласились помочь с восстановлением разрушенной гражданской инфраструктуры в городе Изюм Харьковской области.

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Российские солдаты, попавшие в плен ВСУ, выразили согласие на участие в ремонте разрушенных жилых домов в Изюме, отметил командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий.

По его словам, подобное привлечение пленных вражеской армии соответствует нормам Женевской конвенции.

Бывшие строители и разнорабочие, из которых сформировали ремонтную бригаду, под наблюдением бойцов Третьей штурмовой сейчас восстанавливают фасады домов, ремонтируют крыши и красят то, что сами успели разрушить и уничтожить за шесть месяцев.

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Выяснилось, что строительные работы в городе, который был оккупирован ВС РФ с 7 марта по 10 сентября 2022 года и во время чего в населенном пункте повреждено или уничтожено 80% зданий, нравятся оккупантам значительно больше, чем участие в боевых действиях.

Напомним, что на Лиманском направлении захватчики буквально один за другим сдавались в плен, поскольку командиры бросали их на произвол судьбы без еды и воды. Кроме россиян, Силы обороны берут в плен достаточно граждан из других стран, в частности, из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Армении, которые приехали в Россию на заработки, но им предлагают подписать контракт с ВС РФ.

Также Фокус писал, что сразу десять военных ВС РФ сами сдались в плен украинцам из-за нечеловеческих условий службы.