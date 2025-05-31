Украинские десантники на Курском направлении взяли в плен военнослужащих ВС РФ (видео)

Десять военных сами сдались в плен украинцам из-за нечеловеческих условий службы в подразделениях на территории России.

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Об этом информируют в командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Сообщается, что на Курском направлении украинские воины-десантники совместно со смежными подразделениями в очередной раз взяли в плен военнослужащих российской армии.

На территории России в подразделениях к солдатам применялось негуманное обращение, а также психологическое давление и угрозы.

От украинской стороны пленные получили необходимую медицинскую и психологическую помощь.

В ДШВ ВСУ не исключают, что пленные могут быть использованы для дальнейшего обмена на украинских военных, которые находятся в российском плену.

Ситуация на Курском направлении

За прошедшие сутки на Курском направлении произошло 34 боестолкновения, информируют в Генеральном штабе ВСУ. Враг нанес 14 авиаударов, сбросив 24 управляемые авиационные бомбы и совершил 245 обстрелов.

Курское направление Фото: Генштаб ВСУ

Украинские бойцы, отмечают в ГШ ВСУ, наносят российским войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал врага в тылу.

Напомним, украинские защитники захватили в плен россиянина, который до этого расстрелял двух пленных бойцов ВСУ в Курской области. Во время допросов россиянин всячески пытался скрыть свою причастность к военному преступлению.

Также Фокус писал о десантнике под псевдонимом "Лаваш", который провел на позициях вблизи поселка Гуево в Курской области более трех недель подряд.