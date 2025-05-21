В первый выход ликвидировал офицера: воин ДШВ рассказал о 25 днях на территории врага (видео)

Десантник "Лаваш" провел на позициях в Курской области более трех недель подряд. Он рассказал, как отбивался от ВС РФ раненым, спас себе и побратимам жизнь хитростью, а также бежал километр на адреналине.

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Историей украинского военнослужащего, который отличился в боях вблизи поселка Гуево в Курской области, 21 мая поделилось отделение коммуникаций 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ДШВ ВСУ.

Первый боевой выход "Лаваша" длился 25 дней подряд. За это время он ликвидировал более 20 вражеских бойцов, в том числе офицера. Группа была вынуждена постоянно отбивать штурмы и иногда контактировала с ВС РФ "просто вплотную". Однако после ряда успешных боев львовскому десантнику вместе с собратьями пришлось отходить — из-за полученных ранений и непрерывных "накатов" противника.

"Это история о силе и несокрушимости. О воинах со сверхчеловеческими возможностями, которые, несмотря на боль и усталость, до последнего бьются за свободу родной земли", — подчеркнули в бригаде.

"Лаваш" признался, что желания служить не имел, но подумал: "сколько можно уже убегать". Тогда он решил: если уж проходить службу, то в элитных войсках. Так и попал в бригаду. В марте, когда погода теплом еще не радовала, он вместе с побратимами прибыл в Гуево. Высадка прошла "без приключений", десантники смогли закрепиться.

"На самом деле россияне... Они как бы не знали, что мы там есть. То есть они просто как на прогулке порой могли идти, мы подпускали их максимально близко и расстреливали. Это могло быть и два, и три метра", — рассказал военный.

Чтобы враг не понимал, где засели ДШВ, бойцы могли спрятать тело пораженной цели в дом. Однажды такого раза и удалось уничтожить офицера.

"Обычно они ходят двойками-тройками, то есть это была обычная тройка. Эта тройка упала, и один из них был младший лейтенант", — вспомнил "Лаваш".

Однако впоследствии украинскую прятку вычислили. На территории завода закрепились вражеские силы, которые постепенно начали штурмовать. Штурмы проходили в 4-5 этапов, и каждый раз противник готовился лучше к операции, но основные потери нес он сам. Ближе к эвакуации штурмы уже происходили через день.

Был случай, что просто к воинам пришел боец ВС РФ. Он сдался в плен и выдал своих, предоставив полезную информацию для артиллерии. В другой раз десантник получил ранение в результате разрыва гранаты, но даже несмотря на кровотечение остановил вражескую операцию, бросив в пять раз больше боеприпасов в ответ. Только после этого получил медицинскую помощь.

Уже во время эвакуации группа окопалась в точке закрепления и вела круговую оборону. На расстояние 20 метров подбежали российские военные. Началась стрельба, но украинцев поддерживали дроны и артиллерия.

Когда десантники провели на позициях 24 дня, они уже были измучены. Поэтому не сразу поняли, что происходит, когда подошли двое военных и спросили на русском: "Что, ребята, окопаетесь?" Однако после вопроса "Лаваш" быстро сориентировался и продолжил диалог на русском, указав собеседникам вниз. Времени, которое понадобилось им на осознание, что указание неправильное, хватило для подготовки оружия. Украинец ликвидировал обоих очередью из автомата.

Вспомнил "Лаваш" и то, как вместе с побратимами наехали на противопехотную мину. Он смог связать по рации, чтобы сообщить, что другие погибли, и тогда получил команду бежать. С этим помог адреналин, поэтому воин преодолел километр до следующей точки эвакуации, не сделав ни одной остановки.

"Мы знали, что мы едем на чужбину. То есть очень не хотелось умирать на чужбине. И я не знаю, откуда я брал энергию, чтобы обязательно выжить и вернуться обратно, домой к родным. И защищать уже Украину в наших границах", — поделился военнослужащий.

Напомним, в ГУР показали уникальные кадры с Купянского направления. Броневик MaxxPro оказался под ударом ВС РФ, но защитил бойцов спецподразделения "Тимур" и в конце концов вернулся в безопасную зону на трех колесах.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2025 года были уничтожены уже 185 тысяч российских оккупантов. Пока наиболее успешным по количеству ликвидированных вражеских бойцов месяцем весны стал апрель, когда только за месяц потери РФ в живой силе превысили 24 тысячи человек.