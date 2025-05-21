У перший вихід ліквідував офіцера: воїн ДШВ розповів про 25 днів на території ворога (відео)

Десантник «Лаваш» провів на позиціях у Курській області понад три тижні поспіль. Він розповів, як відбивався від ЗС РФ пораненим, врятував собі й побратимам життя хитрістю, а також біг кілометр на адреналіні.

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Історією українського військовослужбовця, який відзначився у боях поблизу селища Гуєво на Курщині, 21 травня поділилось відділення комунікацій 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ ЗСУ.

Перший бойовий вихід "Лаваша" тривав 25 днів поспіль. За цей час він ліквідував понад 20 ворожих бійців, в тому числі офіцера. Група була змушена постійно відбивати штурми та іноді контактувала з ЗС РФ "просто впритул". Проте після низки успішних боїв львівському десантнику разом з побратимами довелося відходити — через отримані поранення й безперервні "накати" противника.

"Це історія про силу та незламність. Про воїнів з надлюдськими можливостями, які попри біль і втому, до останнього бʼються за свободу рідної землі", — підкреслили у бригаді.

"Лаваш" зізнався, що бажання служити не мав, але подумав: "скільки можна вже тікати". Тоді він вирішив: якщо вже проходити службу, то в елітних військах. Так і потрапив у бригаду. У березні, коли погода теплом ще не радувала, він разом з побратимами прибув у Гуєво. Висадка пройшла "без пригод", десантники змогли закріпитись.

"Насправді росіяни… Вони ніби не знали, що ми там є. Тобто вони просто як на прогулянці деколи могли йти, ми підпускали їх максимально близько й розстрілювали. Це могло бути і два, і три метри", — розповів військовий.

Щоб ворог не розумів, де засіли ДШВ, бійці могли сховати тіло ураженої цілі у будинок. Одного такого разу і вдалося знищити офіцера.

"Зазвичай вони ходять двійками-трійками, тобто це була звичайна трійка. Ця трійка впала, і один з них був молодший лейтенант", — згадав "Лаваш".

Однак згодом українську хованку вирахували. На території заводу закріпились ворожі сили, які поступово почали штурмувати. Штурми відбувались у 4-5 етапів, і кожного разу противник готувався краще до операції, але основні втрати ніс він сам. Ближче до евакуації штурми вже відбувались через день.

Був випадок, що просто до воїнів прийшов боєць ЗС РФ. Він здався у полон та видав своїх, надавши корисну інформацію для артилерії. Іншого разу десантник отримав поранення внаслідок розриву гранати, але навіть попри кровотечу зупинив ворожу операцію, кинувши в п’ять разів більше боєприпасів у відповідь. Лише після цього отримав медичну допомогу.

Вже під час евакуації група окопалась у точці закріплення й вела кругову оборону. На відстань 20 метрів підбігли російські військові. Почалася стрілянина, але українців підтримували дрони й артилерія.

Коли десантники провели на позиціях 24 дні, вони вже були змучені. Тому не одразу зрозуміли, що відбувається, коли підійшли двоє військових і запитали російською: "Що, хлопці, окопуєтесь?" Однак після запитання "Лаваш" швидко зорієнтувався і продовжив діалог російською, вказавши співрозмовникам униз. Часу, який знадобився їм на усвідомлення, що вказівка неправильна, вистачило для підготовки зброї. Українець ліквідував обох чергою з автомата.

Згадав "Лаваш" і те, як разом з побратимами наїхали на протипіхотну міну. Він зміг зв’язати по рації, щоб повідомити, що інші загинули, і тоді отримав команду бігти. З цим допоміг адреналін, тож воїн подолав кілометр до наступної точки евакуації, не зробивши жодної зупинки.

"Ми знали, що ми їдемо на чужину. Тобто дуже не хотілося вмирати на чужині. І я не знаю, звідки я брав енергію, щоб обов’язково вижити й повернутись назад, додому до рідних. І захищати вже Україну в наших кордонах", — поділився військовослужбовець.

Нагадаємо, у ГУР показали унікальні кадри з Куп’янського напрямку. Броньовик MaxxPro опинився під ударом ЗС РФ, але захистив бійців спецпідрозділу "Тимур" і врешті повернувся у безпечну зону на трьох колесах.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що з початку 2025 року були знищені вже 185 тисяч російських окупантів. Поки найбільш успішним за кількістю ліквідованих ворожих бійців місяцем весни став квітень, коли лише за місяць втрати РФ у живій силі перевищили 24 тисячі осіб.