Втрати Росії у 2025-му: Сирський повідомив про 185 тисяч загиблих окупантів

З початку 2025 року українські військові ліквідували понад 100 тисяч російських окупантів. Сили оборони продовжують завдавати втрат противнику на фронті.

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Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на своїй сторінці в Telegram.

Він повідомив, що з початку 2025 року українські військові знищили 185 тисяч російських окупантів. За словами головкома, усі підрозділи Сил оборони ведуть бойові дії проти противника по всій лінії фронту.

"Кожен знищений російський загарбник — це крок до справедливого миру. Дякую захисникам і захисницям за ефективну бойову роботу", — наголосив Сирський.

Загальні втрати особового складу ЗС РФ за весну 2025 року

Щотижневі втрати особового складу ЗС РФ з початку весни 2025 року, згідно з офіційними даними Генерального штабу Збройних сил України:

Березень 2025:

1–7 березня: приблизно 3 300 осіб;

8–14 березня: приблизно 3 610 осіб;

15–21 березня: приблизно 2 610 осіб;

22–28 березня: приблизно 1 860 осіб;

29–31 березня: приблизно 1 230 осіб.

Загалом за березень: 12 610 осіб

Квітень 2025:

1–7 квітня: приблизно 5 000 осіб;

8–14 квітня: приблизно 5 500 осіб;

15–21 квітня: приблизно 5 800 осіб;

22–28 квітня: приблизно 6 000 осіб;

29–30 квітня: приблизно 2 000 осіб.

Загалом за квітень: 24 300 осіб

Травень 2025

1–7 травня: приблизно 6 500 осіб;

8–14 травня: приблизно 6 800 осіб;

15–21 травня: приблизно 7 400 осіб.

Загалом за травень (станом на 21 травня): 20 700 осіб

Загальні втрати особового складу ЗС РФ за весну 2025 року (березень — 21 травня) становлять приблизно 57 610 осіб.

У суботу, 17 травня, Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що впродовж перших чотирьох із половиною місяців 2025 року росіяни втратили 1 159 танків і 2 510 бойових бронемашин.

Нагадаємо, сумарна вартість втраченої техніки з боку російської армії з початку повномасштабного вторгнення становить приблизно $93,78 млрд.

На початку травня Сирський озвучив успіхи ЗСУ за минулий місяць. Він заявив, що наразі українські військові зосереджують основні зусилля на 4 основних напрямках, а завдяки тактиці активної оборони вони протягом місяця відновили загалом 115 втрачених позицій.