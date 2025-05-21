Втрати Росії у 2025-му: Сирський повідомив про 185 тисяч загиблих окупантів
З початку 2025 року українські військові ліквідували понад 100 тисяч російських окупантів. Сили оборони продовжують завдавати втрат противнику на фронті.
Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на своїй сторінці в Telegram.
Він повідомив, що з початку 2025 року українські військові знищили 185 тисяч російських окупантів. За словами головкома, усі підрозділи Сил оборони ведуть бойові дії проти противника по всій лінії фронту.
"Кожен знищений російський загарбник — це крок до справедливого миру. Дякую захисникам і захисницям за ефективну бойову роботу", — наголосив Сирський.
Загальні втрати особового складу ЗС РФ за весну 2025 року
Щотижневі втрати особового складу ЗС РФ з початку весни 2025 року, згідно з офіційними даними Генерального штабу Збройних сил України:
Березень 2025:
- 1–7 березня: приблизно 3 300 осіб;
- 8–14 березня: приблизно 3 610 осіб;
- 15–21 березня: приблизно 2 610 осіб;
- 22–28 березня: приблизно 1 860 осіб;
- 29–31 березня: приблизно 1 230 осіб.
Загалом за березень: 12 610 осіб
Квітень 2025:
- 1–7 квітня: приблизно 5 000 осіб;
- 8–14 квітня: приблизно 5 500 осіб;
- 15–21 квітня: приблизно 5 800 осіб;
- 22–28 квітня: приблизно 6 000 осіб;
- 29–30 квітня: приблизно 2 000 осіб.
Загалом за квітень: 24 300 осіб
Травень 2025
- 1–7 травня: приблизно 6 500 осіб;
- 8–14 травня: приблизно 6 800 осіб;
- 15–21 травня: приблизно 7 400 осіб.
Загалом за травень (станом на 21 травня): 20 700 осіб
Загальні втрати особового складу ЗС РФ за весну 2025 року (березень — 21 травня) становлять приблизно 57 610 осіб.
У суботу, 17 травня, Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що впродовж перших чотирьох із половиною місяців 2025 року росіяни втратили 1 159 танків і 2 510 бойових бронемашин.
Нагадаємо, сумарна вартість втраченої техніки з боку російської армії з початку повномасштабного вторгнення становить приблизно $93,78 млрд.
На початку травня Сирський озвучив успіхи ЗСУ за минулий місяць. Він заявив, що наразі українські військові зосереджують основні зусилля на 4 основних напрямках, а завдяки тактиці активної оборони вони протягом місяця відновили загалом 115 втрачених позицій.