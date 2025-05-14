Ціна війни: втрати техніки Росії в Україні наближаються до $94 мільярдів

Втрати російської армії у війні проти України вже сягнули майже $94 мільярди — такі орієнтовні дані на 14 травня 2025 року. Відлік ведеться від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

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Такі дані опубліковані на порталі Мінфін.

Зазначено, що дані про втрати військ противника базуються на зведеннях Генерального штабу Збройних сил України та Міністерства оборони України.

"Дані про середню вартість техніки, втраченої російськими військами, бралися на підставі розрахунків, що були опубліковані виданням "Forbes Ukraine". Звісно, ці розрахунки вельми приблизні, й не претендують на бездоганну точність", — йдеться в повідомленні.

Отже, сумарна вартість втраченої техніки з боку російської армії з початку повномасштабного вторгнення (24 лютого 2022 року) становить приблизно $93,78 млрд. У структуру цих втрат входять:

Засоби ППО — $8,155 млн;

ББМ (Бойові броньовані машини) — $13,433.1 млн;

Гармати — $22,261.6 млн;

Автомобілі та автоцистерни — $7,208.9 млн;

Гелікоптери — $3,496.4 млн;

Крилаті ракети — $9,591 млн;

РСЗВ (Реактивні системи залпового вогню) — $1,245.2 млн;

Літаки — $6,993.2 млн;

Кораблі (катери) — $1,456 млн;

Танки — $16,746.2 млн;

БПЛА (Безпілотні літальні апарати) — $3,191.5 млн.

Вартість втрат військової техніки РФ

Нагадаємо, попри значні втрати, Росія продовжує формувати достатні резерви для продовження бойових дій. У 2025 році влада РФ намагається мобілізувати 50–60 тисяч осіб щомісяця, хоча більшість із них — слабо підготовлені новобранці, яких кидають у піхотні штурми з великими втратами.

Раніше військовий оглядач Девід Екс підрахував, що за нинішніх темпів наступу та рівня втрат Збройні сили РФ зможуть повністю окупувати територію України лише у 2256 році, заплативши за це ціною в 101 мільйон загиблих. При цьому населення Росії наразі становить 144 мільйони осіб.