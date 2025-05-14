Цена войны: потери техники России в Украине приближаются к $94 миллиардам

Потери российской армии в войне против Украины уже достигли почти $94 миллиарда — такие ориентировочные данные на 14 мая 2025 года. Отсчет ведется от начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

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Такие данные опубликованы на портале Минфин.

Указано, что данные о потерях войск противника базируются на сводках Генерального штаба Вооруженных сил Украины и Министерства обороны Украины.

"Данные о средней стоимости техники, потерянной российскими войсками, брались на основании расчетов, опубликованных изданием "Forbes Ukraine". Конечно, эти расчеты весьма приблизительны, и не претендуют на безупречную точность", — говорится в сообщении.

Таким образом, суммарная стоимость потерянной техники со стороны российской армии с начала полномасштабного вторжения (24 февраля 2022 года) составляет примерно $93,78 млрд. В структуру этих потерь входят:

Средства ПВО — $8,155 млн;

ББМ (Боевые бронированные машины) — $13,433.1 млн;

Пушки — $22,261.6 млн;

Автомобили и автоцистерны — $7,208.9 млн;

Вертолеты — $3,496.4 млн;

Крылатые ракеты — $9,591 млн;

РСЗО (Реактивные системы залпового огня) — $1,245.2 млн;

Самолеты — $6,993.2 млн;

Корабли (катера) — $1,456 млн;

Танки — $16,746.2 млн;

БПЛА (Беспилотные летательные аппараты) — $3,191.5 млн.

Стоимость потерь военной техники РФ

Напомним, несмотря на значительные потери, Россия продолжает формировать достаточные резервы для продолжения боевых действий. В 2025 году власти РФ пытаются мобилизовать 50-60 тысяч человек ежемесячно, хотя большинство из них — слабо подготовленные новобранцы, которых бросают в пехотные штурмы с большими потерями.

Ранее военный обозреватель Дэвид Экс подсчитал, что при нынешних темпах наступления и уровне потерь Вооруженные силы РФ смогут полностью оккупировать территорию Украины только в 2256 году, заплатив за это ценой в 101 миллион погибших. При этом население России сейчас составляет 144 миллиона человек.