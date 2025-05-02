Ценой более 100 млн жертв: обозреватель Forbes посчитал, когда ВС РФ смогут захватить всю Украину

Военный обозреватель Дэвид Экс подсчитал, что при нынешних потерях и темпах наступления ВС РФ смогут захватить всю территорию Украины в 2256 году ценой 101 миллиона жертв. При этом население РФ сейчас насчитывает 144 миллиона.

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Об этом журналист пишет в материале для Forbes.

Экс сослался на данные статистика, по которым в апреле оккупантам удалось захватить около 176 квадратных километров территории Украины за счет потери 4 800 транспортных средств и более 36 000 солдат убитыми и ранеными, тогда как общая площадь Украины достигает 603 628 квадратных километров (19% из которых временно оккупированы РФ). В то же время, по словам аналитика польской компании Rochan Consulting Конрада Музыки, потери украинской армии были минимальными.

Дэвид Экс отметил, что потрясающие потери людей и техники не парализуют наступление ВС РФ в Украине, потому что Кремль использует в войне гражданский транспорт, включая скутеры и автобусы, и по данным генерала Кристофера Каволи, командующего войсками армии США в Европе, ежемесячно мобилизует около 30 000 военнослужащих. По словам Каволи, российские силы набирают больше людей, чем теряют, и на сегодня их численность составляет не менее 600 000 — что вдвое превышает показатель в начале полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Янис Клюге, заместитель руководителя отдела Восточной Европы и Евразии Немецкого института международных дел и безопасности, пояснил, что достичь таких показателей мобилизации Москве помогают большие денежные бонусы за подписание контракта и спекуляции относительно того, что завершение войны в Украине уже близко. генерал Кристофер Каволи отметил, что оборонный бюджет РФ достигает 40% всех государственных расходов и является самым высоким со времен Холодной войны, тогда как США тратят на военные нужды лишь 13% бюджетных средств.

Несмотря на это, по словам Каволи, президент РФ Владимир Путин и его министры настроены на длительную войну, которая впоследствии может выйти и за пределы Украины.

"Российский режим перестроил свои военные, экономические и социальные структуры, чтобы поддерживать то, что он называет долгосрочной конфронтацией с Западом, — системные изменения, которые иллюстрируют намерение России противостоять нам в ближайшем будущем", — передает Экс слова генерала.

Наступление ВС РФ: что известно

Майор НГУ, офицер секции планирования бригады "Рубеж" НГУ Дмитрий Кожубенко 2 мая сообщал, что РФ нарастила наступление на Лимано-Купянском направлении. По его словам, погода создает благоприятные условия для продвижения вражеской техники, и хотя продвижений врага в зоне ответственности бригады нет, ситуация на этом участке фронта остается сложной.

Военный корреспондент Богдан Мирошников 1 мая рассказывал, что на Покровском направлении в Донецкой области РФ давит на админгранице Днепропетровской области, чтобы успеть зайти в нее до 9 мая. Также он сообщал о сложных боях в Сумской области, на части Курской области РФ и возле Лимана в Донецкой области и резюмировал, что россияне могли начать летнюю наступательную кампанию.

Артиллеристы Вооруженных сил Украины в опубликованном 28 апреля интервью изданию The Guardian рассказывали, что ожидают большое наступление ВС РФ летом.