Погода грає на руку окупантам: в ЗСУ кажуть про посилення штурмів ЗС РФ під Покровськом

Лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс" розповів про активізацію штурмів ЗС РФ на Покровському напрямку з приходом весняної погоди. За його словами, на цій ділянці фронту з появою "зеленки" значно збільшилася кількість ворожих атак.

Related video

Допис військовослужбовець опублікував у своєму Telegram-каналі "Офіцер +".

Лейтенант ЗСУ відзначив активізацію російських штурмів навесні Фото: скриншот

За словами "Алекса", погодні зміни наразі грають на руку окупантам. Він зазначив, що за останні 2 тижні, коли почало з'являтися зелене листя і стало сухіше, росіяни отримали змогу безперешкодно діставатися українських позицій на будь-якій техніці, швидко висаджувати десант і ховатися в посадках.

Військовий додав, що основні зусилля ЗС РФ зараз зосереджено на Покровському напрямку.

Ситуація на Покровському напрямку станом на 30 квітня за даними DeepState Фото: скриншот

Боєць Сил оборони з позивним "Мучной" 30 квітня також розповів, що на Покровському напрямку росіяни намагаються проводити штурми під прикриттям FPV-дронів, попередньо завдаючи ударів по українських позиціях артилерією. Він зазначив, що окупанти атакують східніше селища Удачного та південніше на Котлине й намагаються "зачепитися" за будинки на околицях.

Крім того, військовий повідомив про ворожі атаки на село Звірове та крайні райони Покровська із застосуванням авіації та артилерії, а також у східній частині населеного селища Шевченко та північніше населеного пункту Новий Труд.

"Мають просування, але закріпитися не змогли", — зазначив "Мучной".

В районі Лисівки, за його словами, змін не відбулося, всередині села тривають бої.

"Противник мав успіхи північно-східніше, зараз вони ховаються і по них працюють скиди, наша піхота теж атакує, пересування дається дуже важко, бо русаки висять у небі та корегують удари по позиціях!" — розповів боєць.

Штурми ЗС РФ на Покровському напрямку: дані Генштабу

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський 30 квітня доповів, що окупанти намагаються прорвати оборону біля Покровська в Донецькій області для виходу на адміністративний кордон Дніпропетровської. За його словами, росіяни на цій ділянці фронту щодня видають у бій нові підрозділи.

"Не зважаючи на гучні заяви про готовність до припинення вогню на травневі свята окупанти значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Покровському напрямку", — розповів головком ЗСУ.

Ситуація під Покровськом: що передувало

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 27 квітня повідомляв, що ЗСУ показали під Покровськом хороші результати.

Боєць Сил оборони з позивним "Мучной" 25 квітня розповідав, що ЗСУ просунулися в районі Лисівки на Покровському напрямку в Донецькій області та на цій ділянці фронту тривали активні бої.