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Погода грає на руку окупантам: в ЗСУ кажуть про посилення штурмів ЗС РФ під Покровськом

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Фото: Скріншот | Окупанти зосереджують зусилля на Покровському напрямку (ілюстративне фото)

Лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс" розповів про активізацію штурмів ЗС РФ на Покровському напрямку з приходом весняної погоди. За його словами, на цій ділянці фронту з появою "зеленки" значно збільшилася кількість ворожих атак.

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Допис військовослужбовець опублікував у своєму Telegram-каналі "Офіцер +".

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Лейтенант ЗСУ відзначив активізацію російських штурмів навесні
Фото: скриншот

За словами "Алекса", погодні зміни наразі грають на руку окупантам. Він зазначив, що за останні 2 тижні, коли почало з'являтися зелене листя і стало сухіше, росіяни отримали змогу безперешкодно діставатися українських позицій на будь-якій техніці, швидко висаджувати десант і ховатися в посадках.

Військовий додав, що основні зусилля ЗС РФ зараз зосереджено на Покровському напрямку.

Покровський напрямок, ситуація під Покровськом, бої під Покровськом, DeepState, ситуація на Донбасі Fullscreen
Ситуація на Покровському напрямку станом на 30 квітня за даними DeepState
Фото: скриншот

Боєць Сил оборони з позивним "Мучной" 30 квітня також розповів, що на Покровському напрямку росіяни намагаються проводити штурми під прикриттям FPV-дронів, попередньо завдаючи ударів по українських позиціях артилерією. Він зазначив, що окупанти атакують східніше селища Удачного та південніше на Котлине й намагаються "зачепитися" за будинки на околицях.

Крім того, військовий повідомив про ворожі атаки на село Звірове та крайні райони Покровська із застосуванням авіації та артилерії, а також у східній частині населеного селища Шевченко та північніше населеного пункту Новий Труд.

"Мають просування, але закріпитися не змогли", — зазначив "Мучной".

В районі Лисівки, за його словами, змін не відбулося, всередині села тривають бої.

"Противник мав успіхи північно-східніше, зараз вони ховаються і по них працюють скиди, наша піхота теж атакує, пересування дається дуже важко, бо русаки висять у небі та корегують удари по позиціях!" — розповів боєць.

Штурми ЗС РФ на Покровському напрямку: дані Генштабу

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський 30 квітня доповів, що окупанти намагаються прорвати оборону біля Покровська в Донецькій області для виходу на адміністративний кордон Дніпропетровської. За його словами, росіяни на цій ділянці фронту щодня видають у бій нові підрозділи.

"Не зважаючи на гучні заяви про готовність до припинення вогню на травневі свята окупанти значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Покровському напрямку", — розповів головком ЗСУ.

Ситуація під Покровськом: що передувало

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 27 квітня повідомляв, що ЗСУ показали під Покровськом хороші результати.

Боєць Сил оборони з позивним "Мучной" 25 квітня розповідав, що ЗСУ просунулися в районі Лисівки на Покровському напрямку в Донецькій області та на цій ділянці фронту тривали активні бої.