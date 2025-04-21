Російські війська відступають із західних околиць Покровська, — спікер ОСУВ "Хортиця" (відео)

З кінця лютого ЗС РФ безрезультатно намагалися просунутися біля західних околиць Покровська Донецької області, щоб перерізати трасу з Павлограда, і зараз поступово відходять зі своїх позицій.

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Про це під час телемарафону заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" майор Віктор Трегубов.

"Йдеться про позиції на захід від міста. Там, де вони виповзали з березня десь, якщо не з кінця лютого", — розповів він.

Спікер ОСУВ нагадав, що окупанти дуже активно намагалися наступати, щоб перерізати трасу з Павлограда Дніпропетровської області на Покровськ, але цього у ЗС РФ не вийшло.

"Там перелом невеликий настав, коли українці відбили Котлине, і зараз росіяни дуже повільно, але звідти відповзають, із західних околиць міста ближче до південних, з яких вони і починали наступати", — резюмував Віктор Трегубов.

Ситуація біля Покровська Фото: DeepState

Він також зазначив, що бойові дії на Покровському напрямку залишаються найбільш напруженими. Водночас на Куп'янському та Харківському напрямках російські сили більше зосереджені на ротаціях і накопиченні особового складу, ніж на активних діях.

Покровський напрямок: інформація від Генерального штабу ЗСУ

Від початку доби, як йдеться у зведенні Генштабу, російські окупанти зробили вже 22 спроби вибити українських бійців із займаних позицій на Покровському напрямку в районах населених пунктів Суха Балка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Сухий Яр, Котлине, Успенівка, Новоолександрівка, Надіївка, Троїцьке.

Станом на 16:00 Сили оборони відбили дев'ять атак, 13 бойових зіткнень ще тривали. Авіація ЗС РФ завдала ударів керованими авіаційними бомбами по Олександрополю, Покровську, Новопавлівці та Муравцю.

Загальна кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту становить 56, зазначається у зведенні ГШ ЗСУ.

Нагадаємо, у квітні Сили оборони України відновили позиції біля селища Котлине Покровського району.

Також Фокус писав, що керівник Інституту підготовки офіцерів Терезіанської військової академії полковник збройних сил Австрії Маркус Райснер вважає Покровськ для росіян "другорядним напрямком" на цей час.