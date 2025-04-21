Российские войска отступают с западных окраин Покровска, — спикер ОСГВ "Хортица" (видео)

С конца февраля ВС РФ безрезультатно пытались продвинуться возле западных окраин Покровска Донецкой области, чтобы перерезать трассу из Павлограда, и сейчас постепенно отходят со своих позиций.

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Об этом во время телемарафона заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов.

"Речь идет о позициях к западу от города. Там, где они выползали с марта где-то, если не с конца февраля", — рассказал он.

Спикер ОСГВ напомнил, что оккупанты очень активно пытались наступать, чтобы перерезать трассу из Павлограда Днепропетровской области на Покровск, но этого у ВС РФ не получилось.

"Там перелом небольшой наступил, когда украинцы отбили Котлино, и сейчас россияне очень медленно, но оттуда отползают, с западных окраин города ближе к южным, с которых они и начинали наступать", — резюмировал Виктор Трегубов.

Ситуация возле Покровска Фото: DeepState

Он также отметил, что боевые действия на Покровском направлении остаются наиболее напряженными. В то же время, на Купянском и Харьковском направлениях российские силы больше сосредоточены на ротациях и накоплении личного состава, чем на активных действиях.

Покровское направление: информация от Генерального штаба ВСУ

С начала суток, как говорится в сводке Генштаба, российские оккупанты предприняли уже 22 попытки выбить украинских бойцов с занимаемых позиций на Покровском направлении в районах населенных пунктов Сухая Балка, Миролюбовка, Елизаветовка, Сухой Яр, Котлино, Успеновка, Новоалександровка, Надеевка, Троицкое.

По состоянию на 16:00 Силы обороны отразили девять атак, 13 боестолкновений еще продолжались. Авиация ВС РФ нанесла удары управляемыми авиационными бомбами по Александрополю, Покровску, Новопавловке и Муравцу.

Общее количество боевых столкновений по всей линии фронта составляет 56, отмечается в сводке ГШ ВСУ.

Напомним, в апреле Силы обороны Украины восстановили позиции возле поселка Котлино Покровского района.

Также Фокус писал, что руководитель Института подготовки офицеров Терезианской военной академии полковник вооруженных сил Австрии Маркус Райснер считает Покровск для россиян "второстепенным направлением" на данный момент.