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Погода играет на руку оккупантам: в ВСУ говорят об усилении штурмов ВС РФ под Покровском

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Фото: Скриншот | Оккупанты сосредотачивают усилия на Покровском направлении (иллюстративное фото)

Лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс" рассказал об активизации штурмов ВС РФ на Покровском направлении с приходом весенней погоды. По его словам, на этом участке фронта с появлением "зеленки" значительно увеличилось количество вражеских атак.

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Сообщение военнослужащий опубликовал в своем Telegram-канале "Офицер +".

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Лейтенант ВСУ отметил активизацию российских штурмов весной
Фото: скриншот

По словам "Алекса", погодные изменения сейчас играют на руку оккупантам. Он отметил, что за последние 2 недели, когда начали появляться зеленые листья и стало суше, россияне получили возможность беспрепятственно добираться до украинских позиций на любой технике, быстро высаживать десант и прятаться в посадках.

Военный добавил, что основные усилия ВС РФ сейчас сосредоточены на Покровском направлении.

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Ситуация на Покровском направлении по состоянию на 30 апреля по данным DeepState
Фото: скриншот

Боец Сил обороны с позывным "Мучной" 30 апреля также рассказал, что на Покровском направлении россияне пытаются проводить штурмы под прикрытием FPV-дронов, предварительно нанося удары по украинским позициям артиллерией. Он отметил, что оккупанты атакуют восточнее поселка Удачного и южнее на Котлино и пытаются "зацепиться" за дома на окраинах.

Кроме того, военный сообщил о вражеских атаках на село Зверево и крайние районы Покровска с применением авиации и артиллерии, а также в восточной части населенного поселка Шевченко и севернее населенного пункта Новый Труд.

"Имеют продвижение, но закрепиться не смогли", — отметил "Мучной".

В районе Лысовки, по его словам, изменений не произошло, внутри села продолжаются бои.

"Противник имел успехи северо-восточнее, сейчас они прячутся и по ним работают сбросы, наша пехота тоже атакует, передвижение дается очень трудно, потому что русаки висят в небе и корректируют удары по позициям!" — рассказал боец.

Штурмы ВС РФ на Покровском направлении: данные Генштаба

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский 30 апреля доложил, что оккупанты пытаются прорвать оборону возле Покровска в Донецкой области для выхода на административную границу Днепропетровской. По его словам, россияне на этом участке фронта ежедневно выдают в бой новые подразделения.

"Несмотря на громкие заявления о готовности к прекращению огня на майские праздники оккупанты значительно увеличили интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении", — рассказал главком ВСУ.

Ситуация под Покровском: что предшествовало

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 27 апреля сообщал, что ВСУ показали под Покровском хорошие результаты.

Боец Сил обороны с позывным "Мучной" 25 апреля рассказывал, что ВСУ продвинулись в районе Лысовки на Покровском направлении в Донецкой области и на этом участке фронта продолжались активные бои.