"Піхота просто без перестанку лізе": ЗСУ просунулися в районі Лисівки на Донеччині

На Донеччині на Покровському напрямку Сили оборони мають невеликі успіхи. Вони змогли просунутися в Лисівці.

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Про це в своєму телеграм-каналі повідомив боєць Сил оборони з позивним "Мучной".

"Покровський напрямок. Удачне — Котлине без змін, бойова робота по утилізації хр*ків триває, атаки йдуть дуже гострі, працює арта, авіація, піхота просто без перестанку лізе. Наші козаки не віддають свої рубежі та стоять міцно, на цій ділянці тримаємо все під контролем", — проінформував він.

Він зауважив, що бойові зіткнення тривають в районі в районі Звірового — Піщаного — Шевченко та Новий Труд.

"Наші бійці намагаються закріпитися у північній та південній частині Лисівки. Зараз ворог щільно працює по наших позиціях, походу з нових ворожих підрозділів завезли – це "Hyena Group". Наші трохи просунулися у південно-західній частині", — написав "Мучной".

Військовий додав, що в районі Лисівки зараз дуже гаряче.

В зведенні Генштабу ЗСУ 25 квітня повідомлялося, що на Покровському напрямку наші захисники зупинили 65 штурмових дій агресора у районах 21 населеного пункту — Водяне Друге, Звірове, Тарасівка, Сухий Яр, Березівка, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Успенівка, Новоолександрівка, Надіївка, Котлярівка, Андріївка, а також у напрямку населених пунктів Покровськ, Новопавлівка, Чунишине, Олексіївка, Стара Миколаївка, Романівка, Миролюбівка.

Нагадаємо, що на Торецькому напрямку на Донеччині ЗС РФ взяли під контроль Новотроїцьке і готуються наступати на Миролюбівку.

Також повідомлялося, що 8 бійців ССО ЗСУ вступили в бій із солдатами КНДР на Курщині і знищили цілий ворожий взвод.