Ціною понад 100 млн жертв: оглядач Forbes порахував, коли ЗС РФ зможуть захопити всю Україну

Військовий оглядач Девід Екс підрахував, що за нинішніх втрат і темпів наступу ЗС РФ зможуть захопити всю територію України у 2256 році ціною 101 мільйона жертв. При цьому населення РФ наразі нараховує 144 мільйони.

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Про це журналіст пише в матеріалі для Forbes.

Екс послався на дані статистика, за якими у квітні окупантам вдалося захопити близько 176 квадратних кілометрів території України коштом втрати 4 800 транспортних засобів і понад 36 000 солдатів убитими й пораненими, тоді як загальна площа України сягає 603 628 квадратних кілометрів (19% із яких тимчасово окуповані РФ). Водночас, за словами аналітика польської компанії Rochan Consulting Конрада Музики, втрати української армії були мінімальними.

Девід Екс зауважив, що приголомшливі втрати людей і техніки не паралізують наступ ЗС РФ в Україні, бо Кремль використовує у війні цивільний транспорт, включно зі скутерами й автобусами, та за даними генерала Крістофера Каволі, командувача військами армії США в Європі, щомісяця мобілізує близько 30 000 військовослужбовців. За словами Каволі, російські сили набирають більше людей, ніж втрачають, і на сьогодні їхня чисельність становить не менше за 600 000 — що вдвічі перевищує показник на початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Яніс Клюге, заступник керівника відділу Східної Європи та Євразії Німецького інституту міжнародних та безпекових справ, пояснив, що досягти таких показників мобілізації Москві допомагають великі грошові бонуси за підписання контракту та спекуляції щодо того, що завершення війни в Україні вже близько. генерал Крістофер Каволі зазначив, що оборонний бюджет РФ сягає 40% всіх державних витрат і є найвищим із часів Холодної війни, тоді як США витрачають на військові потреби лише 13% бюджетних коштів.

Попри це, за словами Каволі, президент РФ Володимир Путін і його міністри налаштовані на тривалу війну, яка згодом може вийти й за межі України.

"Російський режим перебудував свої військові, економічні та соціальні структури, щоб підтримувати те, що він називає довгостроковою конфронтацією із Заходом, — системні зміни, які ілюструють намір Росії протистояти нам у найближчому майбутньому", — передає Екс слова генерала.

Наступ ЗС РФ: що відомо

Майор НГУ, офіцер секції планування бригади "Рубіж" НГУ Дмитро Кожубенко 2 травня повідомляв, що РФ наростила наступ на Лимано-Куп'янському напрямку. За його словами, погода створює сприятливі умови для просування ворожої техніки, і хоча просувань ворога у зоні відповідальності бригади немає, ситуація на цій ділянці фронту лишається складною.

Військовий кореспондент Богдан Мірошников 1 травня розповідав, що на Покровському напрямку на Донеччині РФ тисне на адмінкордоні Дніпропетровської області, щоб встигнути зайти до неї до 9 травня. Також він повідомляв про складні бої в Сумській області, на частині Курської області РФ та біля Лиману в Донецькій області та резюмував, що росіяни могли почати літню наступальну кампанію.

Артилеристи Збройних сил України в опублікованому 28 квітня інтерв'ю виданню The Guardian розповідали, що очікують великий наступ ЗС РФ влітку.