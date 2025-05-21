Потери России в 2025-м: Сырский сообщил о 185 тысячах погибших оккупантов
С начала 2025 года украинские военные ликвидировали более 100 тысяч российских оккупантов. Силы обороны продолжают наносить потери противнику на фронте.
Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на своей странице в Telegram.
Он сообщил, что с начала 2025 года украинские военные уничтожили 185 тысяч российских оккупантов. По словам главкома, все подразделения Сил обороны ведут боевые действия против противника по всей линии фронта.
"Каждый уничтоженный российский захватчик — это шаг к справедливому миру. Спасибо защитникам и защитницам за эффективную боевую работу", — подчеркнул Сырский.
Общие потери личного состава ВС РФ за весну 2025 года
Еженедельные потери личного состава ВС РФ с начала весны 2025 года, согласно официальным данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины:
Март 2025 года:
- 1-7 марта: примерно 3 300 человек;
- 8-14 марта: примерно 3 610 человек;
- 15-21 марта: примерно 2 610 человек;
- 22-28 марта: примерно 1 860 человек;
- 29-31 марта: примерно 1 230 человек.
Всего за март: 12 610 человек
Апрель 2025 года:
- 1-7 апреля: примерно 5 000 человек;
- 8-14 апреля: примерно 5 500 человек;
- 15-21 апреля: примерно 5 800 человек;
- 22-28 апреля: примерно 6 000 человек;
- 29-30 апреля: примерно 2 000 человек.
Всего за апрель: 24 300 человек
Май 2025 года
- 1-7 мая: примерно 6 500 человек;
- 8-14 мая: примерно 6 800 человек;
- 15-21 мая: примерно 7 400 человек.
Всего за май (по состоянию на 21 мая): 20 700 человек
Общие потери личного состава ВС РФ за весну 2025 года (март — 21 мая) составляют примерно 57 610 человек.
В субботу, 17 мая, Главнокомандующий ВСУ сообщил, что в течение первых четырех с половиной месяцев 2025 года россияне потеряли 1 159 танков и 2 510 боевых бронемашин.
Напомним, суммарная стоимость потерянной техники со стороны российской армии с начала полномасштабного вторжения составляет примерно $93,78 млрд.
В начале мая Сырский озвучил успехи ВСУ за прошедший месяц. Он заявил, что сейчас украинские военные сосредотачивают основные усилия на 4 основных направлениях, а благодаря тактике активной обороны они в течение месяца восстановили в целом 115 утраченных позиций.