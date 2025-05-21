Потери России в 2025-м: Сырский сообщил о 185 тысячах погибших оккупантов

С начала 2025 года украинские военные ликвидировали более 100 тысяч российских оккупантов. Силы обороны продолжают наносить потери противнику на фронте.

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Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на своей странице в Telegram.

Он сообщил, что с начала 2025 года украинские военные уничтожили 185 тысяч российских оккупантов. По словам главкома, все подразделения Сил обороны ведут боевые действия против противника по всей линии фронта.

"Каждый уничтоженный российский захватчик — это шаг к справедливому миру. Спасибо защитникам и защитницам за эффективную боевую работу", — подчеркнул Сырский.

Общие потери личного состава ВС РФ за весну 2025 года

Еженедельные потери личного состава ВС РФ с начала весны 2025 года, согласно официальным данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины:

Март 2025 года:

1-7 марта: примерно 3 300 человек;

8-14 марта: примерно 3 610 человек;

15-21 марта: примерно 2 610 человек;

22-28 марта: примерно 1 860 человек;

29-31 марта: примерно 1 230 человек.

Всего за март: 12 610 человек

Апрель 2025 года:

1-7 апреля: примерно 5 000 человек;

8-14 апреля: примерно 5 500 человек;

15-21 апреля: примерно 5 800 человек;

22-28 апреля: примерно 6 000 человек;

29-30 апреля: примерно 2 000 человек.

Всего за апрель: 24 300 человек

Май 2025 года

1-7 мая: примерно 6 500 человек;

8-14 мая: примерно 6 800 человек;

15-21 мая: примерно 7 400 человек.

Всего за май (по состоянию на 21 мая): 20 700 человек

Общие потери личного состава ВС РФ за весну 2025 года (март — 21 мая) составляют примерно 57 610 человек.

В субботу, 17 мая, Главнокомандующий ВСУ сообщил, что в течение первых четырех с половиной месяцев 2025 года россияне потеряли 1 159 танков и 2 510 боевых бронемашин.

Напомним, суммарная стоимость потерянной техники со стороны российской армии с начала полномасштабного вторжения составляет примерно $93,78 млрд.

В начале мая Сырский озвучил успехи ВСУ за прошедший месяц. Он заявил, что сейчас украинские военные сосредотачивают основные усилия на 4 основных направлениях, а благодаря тактике активной обороны они в течение месяца восстановили в целом 115 утраченных позиций.