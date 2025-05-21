Під Куп'янськом MaxxPro врятувала спецпризначенців і пішла з поля бою на трьох колесах (відео)

Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало унікальні кадри з фронту: у районі Куп'янська дрон зафіксував, як підбитий бронеавтомобіль M1224 MaxxPro, попри пошкодження, був виведений з-під вогню під час бойових дій.

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За даними ГУР, броньовик опинився під обстрілом російських військ під час перевезення бійців спецпідрозділу "Тимур". Завдяки V-подібному днищу і броньованій капсулі, машина витримала удар — усі солдати, які перебували всередині, змогли покинути салон і продовжили операцію пішки.

MaxxPro, що залишився в зоні ризику, не був кинутий. Спеціаліст з логістики на місці оперативно оцінив пошкодження і, встановивши, що двигун функціонує, повернувся в броньовик і евакуював його самостійно, попри пробите колесо і пошкодження підвіски. На відео видно, як машина на трьох колесах, іскрячи металевими елементами по асфальту, йде в безпечну зону.

У ГУР підкреслюють, що цей епізод нагадує про те, "що війна — це випробування для сили волі та логістики".

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Зазначимо, броньований автомобіль M1224 MaxxPro виробництва Navistar Defense, що поставляється Україні США, був спеціально розроблений для захисту екіпажу від саморобних вибухових пристроїв, артилерії та FPV-дронів. Українські бійці неодноразово відзначали його високу стійкість. Серед переваг MaxxPro можна відзначити високий рівень захисту екіпажу, універсальність і можливість адаптації під різні завдання, простоту обслуговування завдяки використанню комерційних компонентів.

Водночас MaxxPro поступається за маневреністю по бездоріжжю — здебільшого через габарити та висоту. Однак, як доводять ці кадри, вміле керування та рішучість водія можуть звести ці недоліки до мінімуму.

Раніше повідомлялося, що італійська армія починає переозброєння своїх бригад на платформу нового покоління — колісну бойову машину піхоти VBM 30 New Generation. БМП отримала перероблений корпус із V-подібним днищем, поліпшеним протимінним захистом і відсутністю колісних арок, що підвищує живучість під час підривів.