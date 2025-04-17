Європейці створюють бронемашину нового покоління: що відомо про БМП VBM 30 NG

Італійська армія починає переозброєння своїх бригад на платформу нового покоління — колісну бойову машину піхоти VBM 30 New Generation, розроблену консорціумом CIO. Нова бронемашина прийшла на зміну базовій версії Freccia і є не просто модернізацією, а повноцінною трансформацією бронетехніки відповідно до сучасних стандартів НАТО.

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У виданні European Defence Review детально розповіли про нову італійську БМП.

Платформа VBM вперше була впроваджена на початку 2000-х років і використовувалася в бойових умовах, включно з операцією в Афганістані. Однак VBM 30 NG являє собою повністю оновлену конструкцію з посиленим балістичним захистом, модернізованою вежею та інтеграцією цифрових систем управління боєм.

Конструктивні удосконалення бронемашини

Нова БМП отримала перероблений корпус з V-подібним днищем, поліпшеним протимінним захистом і відсутністю колісних арок, що підвищує живучість при підривах. Внутрішня підлога відокремлена від сидінь, щоб знизити травматизм екіпажу під час вибухів.

Балістичний захист посилено на один рівень за STANAG 4569, завдяки використанню матеріалів, аналогічних до тих, що застосовуються в Centauro II та амфібійній платформі VBA. Повна маса машини збільшена до 35 тонн, при цьому збережена висока мобільність:

Двигун: IDV 6V TCA Commonrail, 720 к.с., 2500 Нм.

Максимальна швидкість: 105 км/год.

Запас ходу: 800 км.

Ухил, що долається: 60%.

Бічний ухил: 30%.

Підвіска: гідропневматична McPherson.

Фото: European Defense Review / EDR Magazine

Вежа, розроблена Leonardo, оснащена 30-мм гарматою X-Gun з боєприпасами повітряного підриву, прицілом Janus-D з лазерним далекоміром і цифровим прицілом навідника LOTHAR SD. Кут вертикального наведення збільшено до +60°, що дає змогу ефективно вражати безпілотники та цілі в укритті. Боєкомплект перевищує 200 пострілів з можливістю безпечної перезарядки.

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Машина також оснащена/має:

Цифровою системою управління боєм: C2D/N EVO з трьома дисплеями.

Сумісність із NGVA-стандартом.

Зв'язок: SWave VQ1, інтеграція з AN/PRC-152A, GPS/Galileo.

Системою внутрішнього зв'язку нового покоління.

Зазначається, що в грудні 2024 року було замовлено 76 перших одиниць VBM 30 NG, які надійдуть в арсенал середніх бригад. Це початок масштабної трансформації сухопутних сил Італії та важливий крок на шляху до створення цифрової, мобільної та захищеної армії, здатної діяти в рамках сил швидкого реагування НАТО.

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