Секретна зброя Bradley: експерти з'ясували, чим американці озброїли БМП, — аналітики (фото)

У березні 2025 року під час демонстрації Project Convergence-Capstone 5 (PC-C5) на полігоні у Форт-Ірвіні армія США провела запуск з бойової машини піхоти Bradley якоїсь "ракети 670" з пускової установки ПТРК BGM-71 TOW. Тепер же стало відомо, що йшлося не про ракету, а про безпілотник Coyote LE SR, інтегрований у штатну пускову установку.

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Детальніше в цьому питанні розбиралися оглядачі The War Zone.

Розроблений компанією Raytheon, Coyote LE SR є представником нового покоління багаторазових дронів підтримки, на відміну від попередніх одноразових версій цього сімейства (Coyote Block 1 і 2). За даними джерел, Coyote LE SR може виконувати завдання розвідки, спостереження, радіоелектронної боротьби, зв'язку та знищення цілей, імовірно шляхом безпосереднього зіткнення.

Дрон Coyote LE SR Фото: Скриншот

Нова концепція повітряної підтримки БМП

Інтеграція Coyote LE SR в озброєння БМП Bradley може розглядатися як відродження концепції ППО ближньої дії, раніше реалізованої в системі M6 Linebacker. Вона також базувалася на Bradley і відрізнялася установкою ПЗРК Stinger замість ПТРК TOW. Тепер же на місце ПЗРК приходять дрони-перехоплювачі з розширеним функціоналом.

Цей безпілотник оснащений новим сітчастим оперенням замість традиційних керма, а також твердопаливним двигуном, і, вочевидь, отримав висувні крила, що дало змогу запускати його з немодифікованої установки BGM-71. Таке компонування робить запуск простим і швидко реалізованим прямо з бронемашини без внесення конструктивних змін.

І хоча точні характеристики Coyote LE SR не розкриваються, раніше представлений Coyote Block 2 мав дальність понад 10 км і розвивав швидкість до 600 км/год. Однак нова версія має інший вигляд і призначення, і призначена скоріше для повітряної розвідки та підтримки з можливістю повернення, ніж для одноразових ударів.

Дрон-камікадзе Coyote Block 2 Фото: the war zone

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Попри позиціювання як "дешевий дрон", вартість Coyote Block 2C становить близько 125 тис. доларів. Багаторазовість версії LE SR має компенсувати високу ціну, особливо під час використання в ройових конфігураціях, де різні дрони виконують ролі як атакувальних, так і розвідувальних або РЕБ-апаратів.

Нагадаємо, армія США переглядає технічні вимоги до перспективної бойової машини піхоти XM-30, спираючись на уроки, витягнуті з російсько-українського конфлікту. У машині підвищать виживаність завдяки системам активного захисту, які протидіятимуть атакам БПЛА і протитанкових керованих ракет.