Секретна зброя Bradley: експерти з'ясували, чим американці озброїли БМП, — аналітики (фото)
У березні 2025 року під час демонстрації Project Convergence-Capstone 5 (PC-C5) на полігоні у Форт-Ірвіні армія США провела запуск з бойової машини піхоти Bradley якоїсь "ракети 670" з пускової установки ПТРК BGM-71 TOW. Тепер же стало відомо, що йшлося не про ракету, а про безпілотник Coyote LE SR, інтегрований у штатну пускову установку.
Детальніше в цьому питанні розбиралися оглядачі The War Zone.
Розроблений компанією Raytheon, Coyote LE SR є представником нового покоління багаторазових дронів підтримки, на відміну від попередніх одноразових версій цього сімейства (Coyote Block 1 і 2). За даними джерел, Coyote LE SR може виконувати завдання розвідки, спостереження, радіоелектронної боротьби, зв'язку та знищення цілей, імовірно шляхом безпосереднього зіткнення.
Нова концепція повітряної підтримки БМП
Інтеграція Coyote LE SR в озброєння БМП Bradley може розглядатися як відродження концепції ППО ближньої дії, раніше реалізованої в системі M6 Linebacker. Вона також базувалася на Bradley і відрізнялася установкою ПЗРК Stinger замість ПТРК TOW. Тепер же на місце ПЗРК приходять дрони-перехоплювачі з розширеним функціоналом.
Цей безпілотник оснащений новим сітчастим оперенням замість традиційних керма, а також твердопаливним двигуном, і, вочевидь, отримав висувні крила, що дало змогу запускати його з немодифікованої установки BGM-71. Таке компонування робить запуск простим і швидко реалізованим прямо з бронемашини без внесення конструктивних змін.
І хоча точні характеристики Coyote LE SR не розкриваються, раніше представлений Coyote Block 2 мав дальність понад 10 км і розвивав швидкість до 600 км/год. Однак нова версія має інший вигляд і призначення, і призначена скоріше для повітряної розвідки та підтримки з можливістю повернення, ніж для одноразових ударів.Важливо
Попри позиціювання як "дешевий дрон", вартість Coyote Block 2C становить близько 125 тис. доларів. Багаторазовість версії LE SR має компенсувати високу ціну, особливо під час використання в ройових конфігураціях, де різні дрони виконують ролі як атакувальних, так і розвідувальних або РЕБ-апаратів.
Нагадаємо, армія США переглядає технічні вимоги до перспективної бойової машини піхоти XM-30, спираючись на уроки, витягнуті з російсько-українського конфлікту. У машині підвищать виживаність завдяки системам активного захисту, які протидіятимуть атакам БПЛА і протитанкових керованих ракет.