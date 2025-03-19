Новая ракета "670": армия США тестирует загадочный боеприпас на Bradley (фото)

Несмотря на то, что ракету запустили с помощью пусковой установки ПТРК, скорее всего речь идет не о противотанковом боеприпасе. Эксперты предположили, что американцы планируют оснастить Bradley новым средством ПВО.

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В марте 2025 года армия США провела очередные учения, в ходе которых был осуществлен запуск загадочной управляемой ракеты с обозначением "670". При этом она была запущена с противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) BGM-71 TOW, установленного на боевой машине пехоты Bradley. Подробнее о новой американской ракете рассказали 19 марта обозреватели The War Zone.

Испытания проводятся в рамках проекта проекта Convergence-Capstone 5 (PC-C5) — эксперимента, направленного на тестирование перспективных технологий в боевых условиях. Аналитики отметили, что этот боеприпас ранее не фигурировал в открытых источниках, и его предназначение пока остается неясным. Однако по опубликованному изображению можно сделать несколько предположений о конструкции и возможностях 670.

Ракета "670": оценка экспертов

Конструкция боеприпаса представляет собой цилиндрический корпус, где в хвостовой части заметны три решетчатых стабилизатора. Он оснащен небольшим ракетным двигателем, который активируется сразу после пуска. Передняя часть ракеты покрыта белым обтекателем, который может скрывать различные системы наведения.

По корпусу также проходят несколько отдельных секций, возможно, предназначенных для полезной нагрузки — например, кассетных боевой части или средств радиоэлектронной борьбы.

Боеприпас "670" Фото: the war zone

Хотя "670" была запущена с пусковой установки TOW, ее конструкция сильно отличается от стандартных BGM-71. Так ракеты серии TOW имеют длину около 1,2 метра и диаметр 152 мм, а некоторые модели оснащены выдвижными зондами для пробития реактивной брони. Однако новый боеприпас не похож ни на одну из известных версий.

Между тем аналитики Defense Express отметили, что новая ракета внешне напоминает малогабаритную управляемую авиабомбу GBU-69/B Small Glide Munition (SGM) с массой 27 килограммов и дальностью применения до 37 километров, хотя SGM имеет другую форму єлементов управления.

Визуализация авиабомбы SGM Фото: the war zone

В итоге эксперты пока не могут точно сказать, какое назначение у "670". Существует несколько возможных версий:

Новый тип противотанковой ракеты на замену устаревшим BGM-71.

Многофункциональный боеприпас для разведки, радиоэлектронной борьбы и ударных задач.

Средство противовоздушной обороны, способное поражать беспилотники и вертолеты.

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"Вполне возможно, в случае с "670" армия США решила упомянуть о своих системах ПВО малой дальности M6 Linebacker на базе "Брэдли", которые от базового варианта этой БМП отличались наличием пусковых от ПЗРК Stinger вместо пусковых к ПТРК TOW", — подытожили аналитики.

Ранее сообщалось, что французская Scalp Naval может стать заменой американским крылатым ракетам Tomahawk. Оружие разработано специально для ВМС Франции, поэтому идеально интегрируется с их кораблями и подводными лодками.