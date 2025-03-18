Ракета Scalp Naval: чем Европа может заменить американские "томагавки", — эксперты

В этой роли может выступить французская крылатая ракета Scalp Naval, однако проблема в том, что до сих пор ее экспорт не осуществлялся.

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На фоне нового внешнеполитического курса США европейские страны все чаще рассматривают возможность перехода на собственные аналоги американских систем вооружения. В частности, в сфере дальнобойных крылатых ракет наиболее очевидным кандидатом на замену американского Tomahawk является французская ракета морского базирования Scalp Naval (Missile de Croisière Naval или MdCN). Об этом пишут обозреватели Defense Express.

Scalp Naval была разработана на базе крылатой ракеты воздушного базирования SCALP-EG и предназначена для запуска с подводных лодок и надводных кораблей. Ее компактные размеры позволяют использовать как 533-мм торпедные аппараты, так и вертикальные пусковые установки кораблей ВМС Франции.

Хотя Франция активно оснащает собственный флот этими ракетами, экспорт MdCN до сих пор не осуществлялся. Причем известно, что первоначальный заказ для ВМС Франции составил около 200 единиц.

Сравнение ТТХ ракет SCALP-EG и MdCN Фото: Открытые источники

Между тем, по данным ресурса OnAlert, Греция рассматривает возможность закупки Scalp Naval для своих дизель-электрических подлодок Type 214, которые сейчас используют лишь противокорабельные ракеты Harpoon. Хотя детали сделки неизвестны, сам факт интереса к этим ракетам говорит о растущем спросе на европейские альтернативы американскому оружию.

Обозреватели отметили, что Франция и Греция имеют долгую историю военно-технического сотрудничества, что делает вероятность сделки высокой. И если Париж даст "зеленый свет" на экспорт этих ракет, это станет важным сигналом для всей Европы. Вопрос теперь заключается в том, насколько Франция готова выйти на рынок дальнобойных крылатых ракет и сделать Scalp Naval доступной для партнеров по ЕС и НАТО.

"Здесь буквально можно задавать вопрос о том, что теперь стратегическая автономия Европы зависит, в том числе и от того, насколько Франция будет готова экспортировать дальнобойные ракеты своего производства, особенно прямой аналог "Томагавка", — подытожили аналитики.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины полностью израсходовали все дальнобойные тактические ракеты ATACMS, поставленные США. Ситуация возникла из-за того, что американцы в свое время поставили небольшое количество этих ракет, опасаясь эскалации с Москвой.