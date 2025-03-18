Ракета Scalp Naval: чим Європа може замінити американські "томагавки", — експерти

У цій ролі може виступити французька крилата ракета Scalp Naval, однак проблема в тому, що досі її експорт не здійснювався.

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На тлі нового зовнішньополітичного курсу США європейські країни дедалі частіше розглядають можливість переходу на власні аналоги американських систем озброєння. Зокрема, у сфері далекобійних крилатих ракет найбільш очевидним кандидатом на заміну американського Tomahawk є французька ракета морського базування Scalp Naval (Missile de Croisière Naval або MdCN). Про це пишуть оглядачі Defense Express.

Scalp Naval була розроблена на базі крилатої ракети повітряного базування SCALP-EG і призначена для запуску з підводних човнів і надводних кораблів. Її компактні розміри дають змогу використовувати як 533-мм торпедні апарати, так і вертикальні пускові установки кораблів ВМС Франції.

Хоча Франція активно оснащує власний флот цими ракетами, експорт MdCN досі не здійснювався. Причому відомо, що початкове замовлення для ВМС Франції становило близько 200 одиниць.

Порівняння ТТХ ракет SCALP-EG і MdCN Фото: Відкриті джерела

Тим часом, за даними ресурсу OnAlert, Греція розглядає можливість закупівлі Scalp Naval для своїх дизель-електричних підводних човнів Type 214, які зараз використовують лише протикорабельні ракети Harpoon. Хоча деталі угоди невідомі, сам факт інтересу до цих ракет свідчить про зростаючий попит на європейські альтернативи американській зброї.

Оглядачі зазначили, що Франція і Греція мають довгу історію військово-технічного співробітництва, що робить імовірність угоди високою. І якщо Париж дасть "зелене світло" на експорт цих ракет, це стане важливим сигналом для всієї Європи. Питання тепер полягає в тому, наскільки Франція готова вийти на ринок далекобійних крилатих ракет і зробити Scalp Naval доступною для партнерів по ЄС і НАТО.

"Тут буквально можна ставити питання про те, що тепер стратегічна автономія Європи залежить, зокрема, і від того, наскільки Франція буде готова експортувати далекобійні ракети свого виробництва, особливо прямий аналог "Томагавка", — підсумували аналітики.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України повністю витратили всі далекобійні тактичні ракети ATACMS, поставлені США. Ситуація виникла через те, що американці свого часу поставили невелику кількість цих ракет, побоюючись ескалації з Москвою.