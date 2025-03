Ракета LRASM компании Lockheed: успешная интеграция с F-35B

В столкновении с таким грозным противником, как Китай, Соединенным Штатам понадобится оружие, способное наносить удары из-за горизонта. Одним из таких видов вооружений является LRASM.

4 марта 2025 года американский оборонный подрядчик Lockheed Martin объявил об успешном испытании противокорабельной ракеты AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile (LRASM), запустив ее с истребителя F-35B Lightning II. Это испытание последовало за первым успешным применением LRASM с F-35C осенью 2024 года.

Испытания F-35C в сентябре 2024 года проводились для ВМС США. Успешные испытания LRASM 4 марта этого года предназначались для Корпуса морской пехоты США, что свидетельствует о желании Пентагона сделать морскую пехоту по-настоящему универсальной боевой силой. Об этом говорится в статье аналитика Брэндона Дж. Вайхерта, которую перевел Фокус.

Важная веха для F-35

Согласно The Aviationist, успешные испытания AGM-158C LRASM последовали после того, как компания Lockheed сообщила, что флот F-35 достиг "одного миллиона летных часов по всему миру". По данным издания, "этот впечатляющий показатель основан на суммарном количестве часов налета всех 16 ВВС, которые в настоящее время эксплуатируют F-35, и включает более 1100 самолетов на 48 базах в 10 странах".

Что касается конкретного набора вооружений F-35B, появление LRASM расширяет его возможности, добавляя еще один уровень наступательного вооружения к и без того нацеленному на атаки самолету. F-35B уже оснащен двумя ракетами класса "воздух-воздух" AIM-120C, двумя 453-килограммовыми управляемыми бомбами GBU-32 Joint Direct Attack Munition (JDAM) и ракетой JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile).

LRASM: золотой стандарт противокорабельных ракет

LRASM начала свой долгий путь в 2009 году, когда Агентство передовых оборонных исследовательских проектов (DARPA) инициировало программу по замене устаревшей AGM-84 Harpoon. LRASM представляет собой дозвуковое оружие воздушного базирования с 453-килограммовой проникающей боеголовкой. Первые успешные испытания ракеты состоялись в 2013 году, а к 2018 году она уже устанавливалась на легендарных самолетах B-1B Lancer и F/A-18 E/F Super Hornet. Поскольку F-35 Lightning II должен стать основным боевым самолетом американских ВВС, Пентагон сейчас интегрирует LRASM в этот планер.

Существует и другой вариант LRASM, который в испытательных целях планируют запускать как с воздуха, так и с земли, демонстрируя универсальность системы.

Ракета LRASM Фото: Википедия

Lockheed Martin разработала LRASM с учетом современных угроз. В столкновении с таким грозным противником, как Китай, Соединенным Штатам понадобится оружие, способное наносить удары из-за горизонта. LRASM поможет в этом: ее дальность действия составляет почти 555 км и, по некоторым оценкам, может достигать 925 км, когда оружие будет завершено и пройдет стадию испытаний.

Более того, ракета имеет малозаметную конструкцию благодаря стелс-компоновке и противорадарным материалам, что сводит к минимуму возможность обнаружения. Усовершенствованный многорежимный набор датчиков, включающий пассивный детектор радиочастот и инфракрасную камеру, обеспечивает автономное распознавание целей. Благодаря применению принципа "выстрелил и забыл" оружие может полуавтономно наводиться на цель, используя сочетание возможностей глобальной системы позиционирования (GPS) и инерциального наведения (INS).

Это дорогая система, как и многие другие современные американские виды вооружения: стоимость одной единицы составляет от 3 до 4 миллионов долларов. Но когда LRASM столкнется с 355-корабельным флотом Китая, включая авианосцы и эсминцы Type 055, оснащенные современными противовоздушными ракетами, она станет именно тем оружием, которое необходимо Америке для возврата к сдерживанию.

Китайский крейсер Type 055 Фото: Открытые источники

Адмирал ВМС США Самуэль Папаро, глава Индо-Тихоокеанского командования США (INDOPACOM), считает, что единственной надеждой Соединенных Штатов на победу в случае китайского вторжения и/или блокады Тайваня будет развертывание роев беспилотников и ракет. Этот план известен в военно-морских кругах как "Hellscape". Идея заключается в том, чтобы атаковать роем наступающие боевые корабли Народно-освободительной армии Китая (НОАК), прежде чем они смогут создать угрозу для систем США и союзников, находящихся поблизости.

У LRASM есть и слабые стороны

Несмотря на успехи LRASM, возложенные на нее надежды могут так и не оправдаться. Как уже говорилось, это связано с дороговизной ракеты. Но еще важнее тот факт, что она медленная. Летя на дозвуковых скоростях, она будет уязвима для вражеских атак несмотря на свои стелс-функции.

А в эпоху гиперзвукового оружия готовность Пентагона потратить столь существенную часть своего весьма скромного бюджета кажется нелогичной – тем более что и Россия, и Китай имеют большие арсеналы работающего гиперзвукового оружия.

Более того, если Пентагон не сможет позволить себе достаточное количество этих ракет или если обескровленная оборонно-промышленная база Америки не сможет производить их эффективно, массово и своевременно, то все начинания окажутся напрасными. Китай представляет угрозу уже сегодня, а не десять лет спустя.

Тем не менее, недавнее сообщение об успешной интеграции LRASM в другой вариант F-35 – в целом хорошая новость. Печально только, что для борьбы с угрозами 21 века, которые представляют собой Китай и Россия, мы вынуждены полагаться на оружие времен холодной войны.

