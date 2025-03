Ракета LRASM компанії Lockheed: успішна інтеграція з F-35B

У зіткненні з таким грізним противником, як Китай, Сполученим Штатам знадобиться зброя, здатна завдавати ударів з-за обрію. Одним із таких видів озброєнь є LRASM.

Related video

4 березня 2025 року американський оборонний підрядник Lockheed Martin оголосив про успішне випробування протикорабельної ракети AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile (LRASM), запустивши її з винищувача F-35B Lightning II. Це випробування послідувало за першим успішним застосуванням LRASM з F-35C восени 2024 року.

Випробування F-35C у вересні 2024 року проводилися для ВМС США. Успішні випробування LRASM 4 березня цього року призначалися для Корпусу морської піхоти США, що свідчить про бажання Пентагону зробити морську піхоту по-справжньому універсальною бойовою силою. Про це йдеться у статті аналітика Брендона Дж. Вайхерта, яку переклав Фокус.

Важлива віха для F-35

Згідно з The Aviationist, успішні випробування AGM-158C LRASM відбулися після того, як компанія Lockheed повідомила, що флот F-35 досяг "одного мільйона льотних годин по всьому світу". За даними видання, "цей вражаючий показник ґрунтується на сумарній кількості годин нальоту всіх 16 ВПС, які наразі експлуатують F-35, і охоплює понад 1100 літаків на 48 базах у 10 країнах".

Що стосується конкретного набору озброєнь F-35B, поява LRASM розширює його можливості, додаючи ще один рівень наступального озброєння до і без того націленого на атаки літака. F-35B вже оснащений двома ракетами класу "повітря-повітря" AIM-120C, двома 453-кілограмовими керованими бомбами GBU-32 Joint Direct Attack Munition (JDAM) і ракетою JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile).

LRASM: золотий стандарт протикорабельних ракет

LRASM почала свій довгий шлях 2009 року, коли Агентство передових оборонних дослідницьких проєктів (DARPA) ініціювало програму із заміни застарілої AGM-84 Harpoon. LRASM являє собою дозвукову зброю повітряного базування з 453-кілограмовою проникаючою боєголовкою. Перші успішні випробування ракети відбулися 2013 року, а до 2018 року її вже встановлювали на легендарних літаках B-1B Lancer і F/A-18 E/F Super Hornet. Оскільки F-35 Lightning II має стати основним бойовим літаком американських ВПС, Пентагон зараз інтегрує LRASM у цей планер.

Існує й інший варіант LRASM, який у випробувальних цілях планують запускати як з повітря, так і з землі, демонструючи універсальність системи.

Ракета LRASM Фото: Вiкiпедiя

Lockheed Martin розробила LRASM з урахуванням сучасних загроз. У зіткненні з таким грізним противником, як Китай, Сполученим Штатам знадобиться зброя, здатна завдавати ударів з-за обрію. LRASM допоможе в цьому: її дальність дії становить майже 555 км і, за деякими оцінками, може досягати 925 км, коли зброя буде завершена і пройде стадію випробувань.

Ба більше, ракета має малопомітну конструкцію завдяки стелс-компонуванню та протирадарним матеріалам, що зводить до мінімуму можливість виявлення. Вдосконалений багаторежимний набір датчиків, що включає пасивний детектор радіочастот та інфрачервону камеру, забезпечує автономне розпізнавання цілей. Завдяки застосуванню принципу "вистрілив і забув" зброя може напівавтономно наводитися на ціль, використовуючи поєднання можливостей глобальної системи позиціювання (GPS) та інерціального наведення (INS).

Це дорога система, як і багато інших сучасних американських видів озброєння: вартість однієї одиниці становить від 3 до 4 мільйонів доларів. Але коли LRASM зіткнеться з 355-корабельним флотом Китаю, включно з авіаносцями та есмінцями Type 055, оснащеними сучасними протиповітряними ракетами, вона стане саме тією зброєю, яка необхідна Америці для повернення до стримування.

Китайський крейсер Type 055 Фото: Відкриті джерела

Адмірал ВМС США Самуель Папаро, очільник Індо-Тихоокеанського командування США (INDOPACOM), вважає, що єдиною надією Сполучених Штатів на перемогу в разі китайського вторгнення та/або блокади Тайваню буде розгортання роїв безпілотників і ракет. Цей план відомий у військово-морських колах як "Hellscape". Ідея полягає в тому, щоб атакувати роєм бойові кораблі Народно-визвольної армії Китаю (НВАК), які наступають, перш ніж вони зможуть створити загрозу для систем США і союзників, які перебувають поблизу.

У LRASM є і слабкі сторони

Незважаючи на успіхи LRASM, покладені на неї надії можуть так і не виправдатися. Як уже говорилося, це пов'язано з дорожнечею ракети. Але ще важливішим є той факт, що вона повільна. Летячи на дозвукових швидкостях, вона буде вразлива для ворожих атак попри свої стелс-функції.

А в епоху гіперзвукової зброї готовність Пентагону витратити таку істотну частину свого вельми скромного бюджету видається нелогічною — тим паче що і Росія, і Китай мають великі арсенали гіперзвукової зброї, яка працює.

Ба більше, якщо Пентагон не зможе дозволити собі достатню кількість цих ракет або якщо знекровлена оборонно-промислова база Америки не зможе виробляти їх ефективно, масово і своєчасно, то всі починання виявляться марними. Китай становить загрозу вже сьогодні, а не через десять років.

Проте недавнє повідомлення про успішну інтеграцію LRASM в інший варіант F-35 — загалом хороша новина. Сумно тільки, що для боротьби із загрозами 21 століття, які являють собою Китай і Росія, ми змушені покладатися на зброю часів холодної війни.

Про автора

Брендон Дж. Вайхерт — аналітик з національної безпеки National Interest, колишній співробітник Конгресу і геополітичний аналітик, який пише для The Washington Times, Asia Times і The-Pipeline. Автор книг "Winning Space: How America Remains a Superpower", "Biohacked: China's Race to Control Life" і "The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy". Його наступна книга, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine, вийде 22 жовтня у видавництві Encounter Books. За Вайхертом можна стежити у Twitter: @WeTheBrandon.