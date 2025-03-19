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Воєнний фокус Унікальні літаки і війна в повітрі

Ракета LRASM компанії Lockheed: успішна інтеграція з F-35B

Винищувач F-35B, LRASM, Ракета LRASM
Фото: Відкриті джерела | Винищувач F-35B з ракетами AGM-158C LRАSM

У зіткненні з таким грізним противником, як Китай, Сполученим Штатам знадобиться зброя, здатна завдавати ударів з-за обрію. Одним із таких видів озброєнь є LRASM.

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4 березня 2025 року американський оборонний підрядник Lockheed Martin оголосив про успішне випробування протикорабельної ракети AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile (LRASM), запустивши її з винищувача F-35B Lightning II. Це випробування послідувало за першим успішним застосуванням LRASM з F-35C восени 2024 року.

Випробування F-35C у вересні 2024 року проводилися для ВМС США. Успішні випробування LRASM 4 березня цього року призначалися для Корпусу морської піхоти США, що свідчить про бажання Пентагону зробити морську піхоту по-справжньому універсальною бойовою силою. Про це йдеться у статті аналітика Брендона Дж. Вайхерта, яку переклав Фокус.

Важлива віха для F-35

Згідно з The Aviationist, успішні випробування AGM-158C LRASM відбулися після того, як компанія Lockheed повідомила, що флот F-35 досяг "одного мільйона льотних годин по всьому світу". За даними видання, "цей вражаючий показник ґрунтується на сумарній кількості годин нальоту всіх 16 ВПС, які наразі експлуатують F-35, і охоплює понад 1100 літаків на 48 базах у 10 країнах".

Що стосується конкретного набору озброєнь F-35B, поява LRASM розширює його можливості, додаючи ще один рівень наступального озброєння до і без того націленого на атаки літака. F-35B вже оснащений двома ракетами класу "повітря-повітря" AIM-120C, двома 453-кілограмовими керованими бомбами GBU-32 Joint Direct Attack Munition (JDAM) і ракетою JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile).

LRASM: золотий стандарт протикорабельних ракет

LRASM почала свій довгий шлях 2009 року, коли Агентство передових оборонних дослідницьких проєктів (DARPA) ініціювало програму із заміни застарілої AGM-84 Harpoon. LRASM являє собою дозвукову зброю повітряного базування з 453-кілограмовою проникаючою боєголовкою. Перші успішні випробування ракети відбулися 2013 року, а до 2018 року її вже встановлювали на легендарних літаках B-1B Lancer і F/A-18 E/F Super Hornet. Оскільки F-35 Lightning II має стати основним бойовим літаком американських ВПС, Пентагон зараз інтегрує LRASM у цей планер.

Існує й інший варіант LRASM, який у випробувальних цілях планують запускати як з повітря, так і з землі, демонструючи універсальність системи.

Ракета LRASM Fullscreen
Ракета LRASM
Фото: Вiкiпедiя

Lockheed Martin розробила LRASM з урахуванням сучасних загроз. У зіткненні з таким грізним противником, як Китай, Сполученим Штатам знадобиться зброя, здатна завдавати ударів з-за обрію. LRASM допоможе в цьому: її дальність дії становить майже 555 км і, за деякими оцінками, може досягати 925 км, коли зброя буде завершена і пройде стадію випробувань.

Ба більше, ракета має малопомітну конструкцію завдяки стелс-компонуванню та протирадарним матеріалам, що зводить до мінімуму можливість виявлення. Вдосконалений багаторежимний набір датчиків, що включає пасивний детектор радіочастот та інфрачервону камеру, забезпечує автономне розпізнавання цілей. Завдяки застосуванню принципу "вистрілив і забув" зброя може напівавтономно наводитися на ціль, використовуючи поєднання можливостей глобальної системи позиціювання (GPS) та інерціального наведення (INS).

Це дорога система, як і багато інших сучасних американських видів озброєння: вартість однієї одиниці становить від 3 до 4 мільйонів доларів. Але коли LRASM зіткнеться з 355-корабельним флотом Китаю, включно з авіаносцями та есмінцями Type 055, оснащеними сучасними протиповітряними ракетами, вона стане саме тією зброєю, яка необхідна Америці для повернення до стримування.

Китайський крейсер Type 055 Fullscreen
Китайський крейсер Type 055
Фото: Відкриті джерела

Адмірал ВМС США Самуель Папаро, очільник Індо-Тихоокеанського командування США (INDOPACOM), вважає, що єдиною надією Сполучених Штатів на перемогу в разі китайського вторгнення та/або блокади Тайваню буде розгортання роїв безпілотників і ракет. Цей план відомий у військово-морських колах як "Hellscape". Ідея полягає в тому, щоб атакувати роєм бойові кораблі Народно-визвольної армії Китаю (НВАК), які наступають, перш ніж вони зможуть створити загрозу для систем США і союзників, які перебувають поблизу.

У LRASM є і слабкі сторони

Незважаючи на успіхи LRASM, покладені на неї надії можуть так і не виправдатися. Як уже говорилося, це пов'язано з дорожнечею ракети. Але ще важливішим є той факт, що вона повільна. Летячи на дозвукових швидкостях, вона буде вразлива для ворожих атак попри свої стелс-функції.

А в епоху гіперзвукової зброї готовність Пентагону витратити таку істотну частину свого вельми скромного бюджету видається нелогічною — тим паче що і Росія, і Китай мають великі арсенали гіперзвукової зброї, яка працює.

Ба більше, якщо Пентагон не зможе дозволити собі достатню кількість цих ракет або якщо знекровлена оборонно-промислова база Америки не зможе виробляти їх ефективно, масово і своєчасно, то всі починання виявляться марними. Китай становить загрозу вже сьогодні, а не через десять років.

Проте недавнє повідомлення про успішну інтеграцію LRASM в інший варіант F-35 — загалом хороша новина. Сумно тільки, що для боротьби із загрозами 21 століття, які являють собою Китай і Росія, ми змушені покладатися на зброю часів холодної війни.

Про автора

Брендон Дж. Вайхерт — аналітик з національної безпеки National Interest, колишній співробітник Конгресу і геополітичний аналітик, який пише для The Washington Times, Asia Times і The-Pipeline. Автор книг "Winning Space: How America Remains a Superpower", "Biohacked: China's Race to Control Life" і "The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy". Його наступна книга, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine, вийде 22 жовтня у видавництві Encounter Books. За Вайхертом можна стежити у Twitter: @WeTheBrandon.