Нова ракета "670": армія США тестує загадковий боєприпас на Bradley (фото)

Незважаючи на те, що ракету запустили за допомогою пускової установки ПТРК, найімовірніше, йдеться не про протитанковий боєприпас. Експерти припустили, що американці планують оснастити Bradley новим засобом ППО.

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У березні 2025 року армія США провела чергові навчання, під час яких було здійснено запуск загадкової керованої ракети з позначенням "670". При цьому її було запущено з протитанкового ракетного комплексу (ПТРК) BGM-71 TOW, встановленого на бойовій машині піхоти Bradley. Докладніше про нову американську ракету розповіли 19 березня оглядачі The War Zone.

Випробування проводяться в рамках проєкту Convergence-Capstone 5 (PC-C5) — експерименту, спрямованого на тестування перспективних технологій у бойових умовах. Аналітики зазначили, що цей боєприпас раніше не фігурував у відкритих джерелах, і його призначення поки залишається незрозумілим. Однак за опублікованим зображенням можна зробити кілька припущень про конструкцію і можливості 670.

Ракета "670": оцінка експертів

Конструкція боєприпасу являє собою циліндричний корпус, де у хвостовій частині помітні три ґратчасті стабілізатори. Він оснащений невеликим ракетним двигуном, який активується відразу після пуску. Передня частина ракети покрита білим обтічником, який може приховувати різні системи наведення.

Корпусом також проходять кілька окремих секцій, можливо, призначених для корисного навантаження — наприклад, касетних бойових частин або засобів радіоелектронної боротьби.

Боєприпас "670" Фото: the war zone

Хоча "670" було запущено з пускової установки TOW, її конструкція сильно відрізняється від стандартних BGM-71. Так ракети серії TOW мають довжину близько 1,2 метра і діаметр 152 мм, а деякі моделі оснащені висувними зондами для пробиття реактивної броні. Однак новий боєприпас не схожий на жодну з відомих версій.

Тим часом аналітики Defense Express зазначили, що нова ракета зовні нагадує малогабаритну керовану авіабомбу GBU-69/B Small Glide Munition (SGM) з масою 27 кілограмів і дальністю застосування до 37 кілометрів, хоча SGM має іншу форму елементів управління.

Візуалізація авіабомби SGM Фото: the war zone

У підсумку експерти поки не можуть точно сказати, яке призначення у "670". Існує кілька можливих версій:

Новий тип протитанкової ракети на заміну застарілим BGM-71.

Багатофункціональний боєприпас для розвідки, радіоелектронної боротьби та ударних завдань.

Засіб протиповітряної оборони, здатний вражати безпілотники й вертольоти.

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"Цілком можливо, у випадку з "670" армія США вирішила згадати про свої системи ППО малої дальності M6 Linebacker на базі "Бредлі", які від базового варіанту цієї БМП відрізнялися наявністю пускових від ПЗРК Stinger замість пускових до ПТРК TOW", — підсумували аналітики.

Раніше повідомлялося, що французька Scalp Naval може стати заміною американським крилатим ракетам Tomahawk. Зброя розроблена спеціально для ВМС Франції, тому ідеально інтегрується з їхніми кораблями та підводними човнами.