Секретное оружие Bradley: эксперты выяснили, чем американцы вооружили БМП, — аналитики (фото)

В марте 2025 года во время демонстрации Project Convergence-Capstone 5 (PC-C5) на полигоне в Форт-Ирвине армия США провела запуск с боевой машины пехоты Bradley некой "ракеты 670" из пусковой установки ПТРК BGM-71 TOW. Теперь же стало известно, что речь шла не о ракете, а о беспилотнике Coyote LE SR, интегрированном в штатную пусковую установку.

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Детальнее в данном вопросе разбирались обозреватели The War Zone.

Разработанный компанией Raytheon, Coyote LE SR является представителем нового поколения многоразовых дронов поддержки, в отличие от предыдущих одноразовых версий этого семейства (Coyote Block 1 и 2). По данным источников, Coyote LE SR может выполнять задачи разведки, наблюдения, радиоэлектронной борьбы, связи и уничтожения целей, предположительно путем непосредственного столкновения.

Дрон Coyote LE SR Фото: Скриншот

Новая концепция воздушной поддержки БМП

Интеграция Coyote LE SR в вооружение БМП Bradley может рассматриваться как возрождение концепции ПВО ближнего действия, ранее реализованной в системе M6 Linebacker. Она также базировалась на Bradley и отличалась установкой ПЗРК Stinger вместо ПТРК TOW. Теперь же на место ПЗРК приходят дроны-перехватчики с расширенным функционалом.

Данный беспилотник оснащен новым сетчатым оперением вместо традиционных рулей, а также твердотопливным двигателем, и, по всей видимости, получил выдвижные крылья, что позволило запускать его с немодифицированной установки BGM-71. Такая компоновка делает запуск простым и быстро реализуемым прямо с бронемашины без внесения конструктивных изменений.

И хотя точные характеристики Coyote LE SR не раскрываются, ранее представленный Coyote Block 2 обладал дальностью более 10 км и развивал скорость до 600 км/ч. Однако новая версия имеет иной облик и назначение, и предназначена скорее для воздушной разведки и поддержки с возможностью возврата, чем для одноразовых ударов.

Дрон-камикадзе Coyote Block 2 Фото: the war zone

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Несмотря на позиционирование как "дешевый дрон", стоимость Coyote Block 2C составляет порядка 125 тыс. долларов. Многоразовость версии LE SR должна компенсировать высокую цену, особенно при использовании в роевых конфигурациях, где разные дроны исполняют роли как атакующих, так и разведывательных или РЭБ-аппаратов.

Напомним, армия США пересматривает технические требования к перспективной боевой машине пехоты XM-30, опираясь на уроки, извлеченные из российско-украинского конфликта. В машине повысят выживаемость за счет систем активной защиты, которые будут противодействовать атакам БПЛА и противотанковых управляемых ракет.