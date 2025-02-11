"Як нові", та не зовсім. Чому Росія не може виробляти з нуля кількість ББМ, достатню для компенсації втрат

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Російське міністерство оборони після перерви вирішило похизуватися постачанням у війська "нової", "сучасної" техніки. Так, якщо вірити офіційному сайту МО Росії, підрозділи ЦВО у 2024 році отримали 150 БМП і БТР. Підкреслю, як зазначено — "нових" і "сучасних".

Далі, за модифікаціями:

БМП-2М — 50 од. І одразу уточнення. БМП-2М — це не нова машина, а модернізована стара радянська, найчастіше це зняті зі зберігання, відновлені ББМ.

БМП-3 — 30 од.

БТР-82А — 70 од.

Тобто зі 150 машин для ЦВО нульовими, тобто виробленими з нуля, можуть бути 100, і то не факт, що серед цих 100 немає машин, які були пошкодженими евакуйовані із зони БД, відремонтовані та повернуті в стрій як "нові".

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Раніше я публікував викладки щодо виробництва ББМ на російських підприємствах і з урахуванням озвученої МО РФ інформації тільки по ЦВО, можу відповісти, що ситуація абсолютно не змінилася. Потужності російських підприємств не вийшли на рівень виробництва з нуля такої кількості ББМ, яка б компенсувала втрати цієї категорії техніки в Україні, й основна ставка завжди була на розконсервацію радянських запасів.

Зазначу, що у 2022 втрати ББМ у РОВ склали 5 222 машини. У 2023 — 5 003. У 2024 — 8 956.

У січні 2025 РОВ втратили знищеними, пошкодженими та трофейними — 610 машин. За приблизними підрахунками, на складах і центрах зберігання у Росії може ще перебувати до 3 тисяч відносно ремонтопридатних ББМ типу БМП-1/2/3, БТР-60/70/80, БМД-1/2/3. Але їхнє відновлення, через стан хоч і ремонтопридатний, але не найкращий, вимагає більше часу, людино-годин і витрат, навіть на рівні канібалізму. Думаю, з усього вище озвученого нескладно зробити відповідні висновки, до чого все йде і чому віслюк на передовій — це вже штатна комплектація підрозділу.

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