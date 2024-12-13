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Думки

Росія — без танків: скільки бронетехніки залишилося на складах ворога

Прийнято думати, що у Росії танки не закінчаться ніколи. Військовий оглядач Олександр Коваленко з цим категорично не згоден — за останніми даними, деякі склади бронетехніки у супротивника вже абсолютно спустошені.

Олександр Коваленко
Олександр Коваленко
Військовий експерт
eye 1413
танки, росія, війна
Виявилося, що запаси російських танків — не нескінченні
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У Росії танки не закінчаться ніколи! Ніколи...?

Станом на кінець 2024 року на зберіганні центральних база резерву танків по Росії ситуація така.

Більшість запасів російських ЦБРТ (Центральної бази резервів танків — Ф.) вигребено ґрунтовно! Зокрема, на зберіганні ЦБРТ 187, 230, 240, 245, 246, 295, 330, 342, 835, 7033 станом на зараз перебуває 0 танків. Нуль! Тобто вичерпані повністю!

На 239 (Т-80БВ), 1295 (Т-55/62/80БВ) і 7035 (Т-72Б) ЦБРТ залишилося не більше від ротного комплекту танків.

По батальйонному комплекту залишилося на 943 (Т-72Б) і 6018 (Т-72/80БВ) ЦБРТ.

По бригадному комплекту на 22 (Т-72Б/80БВ/У/90) і 904 (Т-72Б) ЦБРТ.

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За рештою ЦБРТ на зберіганні залишилося менш як 3 000 танків, з яких до половини — це танки Т-55/Т-62!

Також важливе уточнення, в залишку перебувають танки, які складніше відновлювати, бо вони потребують більше часу на ремонтних підприємствах через свій вкрай гнітючий стан. Тобто середній термін відновлення 1 ОБТ збільшується в середньому в 3 рази. Частину танків неможливо відновити взагалі.

Окремо зазначу, що крім відновлення і ремонту з ЦБРТ, є ще одна категорія — ремонтовані пошкоджені в боях танки. Але це вже інша категорія й зовсім інша тема, про яку поговоримо згодом.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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