"Как новые", но не совсем. Почему Россия не может производить с нуля количество ББМ, достаточное для компенсации потерь

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Российское министерство обороны после перерыва решило похвастаться поставками в войска "новой", "современной" техники. Так, если верить официальному сайту МО России, подразделения ЦВО в 2024 году получили 150 БМП и БТР. Подчеркну, как указано — "новых" и "современных".

Далее, по модификациям:

БМП-2М — 50 ед. И сразу уточнение. БМП-2М — это не новая машина, а модернизированная старая советская, чаще всего это снятые с хранения, восстановленные ББМ.

БМП-3 — 30 ед.

БТР-82А — 70 ед.

То есть из 150 машин для ЦВО нулевыми, то есть произведенными с нуля, могут быть 100, и то не факт, что среди этих 100 нет машин, которые были поврежденными эвакуированы из зоны БД, отремонтированы и возвращены в строй как "новые".

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Ранее я публиковал выкладки по производству ББМ на российских предприятиях и с учетом озвученной МО РФ информации только по ЦВО, могу ответить, что ситуация абсолютно не изменилась. Мощности российских предприятий не вышли на уровень производства с нуля такого количества ББМ, которое бы компенсировало потери этой категории техники в Украине, и основная ставка всегда была на расконсервацию советских запасов.

Отмечу, что в 2022 потери ББМ в РОВ составили 5 222 машины. В 2023 — 5 003. В 2024 — 8 956.

В январе 2025 года РОВ потеряли уничтоженными, поврежденными и трофейными — 610 машин. По приблизительным подсчетам, на складах и центрах хранения по России может еще находиться до 3 тысяч относительно ремонтопригодных ББМ типа БМП-1/2/3, БТР-60/70/80, БМД-1/2/3. Но их восстановление, из-за состояния хоть и ремонтопригодного, но не самого лучшего, требует больше времени, человеко-часов и затрат, даже на уровне каннибализма. Думаю, из всего выше озвученного несложно сделать соответствующие выводы, к чему все идет и почему осел на передовой — это уже штатная комплектация подразделения.

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