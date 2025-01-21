Броня слабая и мало шансов выжить: как бронемашины РФ не выдержали конкуренции на украинском фронте

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Три года войны в Украине показали абсолютную провальность советской и российской концепции ББМ. БМП-1/2/3, БМД-1/2/3/4, БТР-70/80/82 и другие советские и российские модели боевых машин, отвечающих за доставку десанта на позицию, проведение штурмовых действий и огневую поддержку.

Предельно низкий жизненный цикл выживания самой машины и, как следствие, экипажа и десанта, а также, после поражения, в основном отсутствие возможности восстановления, привело к высоким потерям в данной категории и сверхвысоким потерям личного состава.

Западные образцы техники благодаря более продуманным техническим решениям и высокому показателю бронирования по многим показателям опережают российские образцы даже из современной линейки, причем это касается не только M2A2 Bradley и CV90, но и, казалось бы, морально устаревших M113, Mаrder1.

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Предприятия России, производящие ББМ (Арзамасский и Курганский машиностроительные заводы, Волгоградский тракторный завод) и занятые в модернизации и восстановлении советской техники, вышли на пиковые показатели производства, все равно не способны компенсировать ежемесячные потери именно производством новой техники.

Советская же техника на складах заканчивается, а оставшаяся не позволяет из-за технического состояния восстанавливать ее и компенсировать потери так же быстро, как в 2023 и первой половине 2024 года.

Собственно, заложенная в основу ББМ еще в советское время отсталая и бесперспективная концепция привела к тому, что спустя десятилетия многотысячный парк ББМ не выдержал испытания трехлетней войной не со странами НАТО, а с одной лишь Украиной.

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