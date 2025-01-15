Тревога круглосуточно: что грозит Украине, если РФ научится запускать "Кинжалы" с Су-34

Related video

Появилась информация о том, что фронтовой бомбардировщик и немного истребитель Су-34 осуществил первые успешные пуски аэробаллистической ракеты с некоторыми свойствами гиперзвуковой, Х-47М2 "Кинжал".

Новость для нас, мягко говоря, не положительная, поскольку на сегодняшний день пуск Х-47М2 "Кинжал" могут осуществлять преимущественно МиГ-31К, а также, согласно таким же размытым заявлениям, Ту-22М3 и Ту-160. Появление в этом строю фронтовой, тактической авиации, которой в десятки раз больше, чем МиГ-31К, позволяло бы РФ не только значительно снизить затраты на пуски и увеличить их частоту, но и создать большое количество ложных целей посредством взлета Су-34, потенциального носителя "Кинжала".

От себя замечу, что за последнее время мы уже имели возможность видеть то, как для применения на Су-34 были интегрированы КАБ ОФАБ-3000, которые до того применялись на Ту-22М3. Поэтому попытки интегрировать Х-47М2 "Кинжал" в авиацию, не предназначенную для пусков подобных средств поражения, абсолютно не исключаются. Тем более, что для РФ сейчас важным направлением развития является адаптация дорогих и объемных средств поражения на более дешевые носители.

А теперь, к сути заметки. Сообщение о том, что Су-34 стали применять Х-47М2 "Кинжал", опубликовало пропагандистское издание "Красная звезда", которое хорошо известно публикациями разного рода фейков и манипуляций, связанных с российской армией, ВПК и так называемой "СВО". Но в вышеописанном случае КЗ сутки спустя опубликовало опровержение своей статьи. Мол, была допущена грубая ошибка, никаких успешных испытаний проведено не было и это все выдумки.

Правда, есть один небольшой нюанс... Ту же самую информацию сообщало издание ТАСС, которое, как известно, также является ретранслятором режимных фейков и манипуляций, но в вопросах ВПК все же получает определенные подтверждения, а не тянет их из сети и ноу-нейм пабликов.

В общем, лягушка с гадюкой не согласовали публикации и начали опровергать то, что сказали раньше времени, а не то, чего не происходило вообще.

И вот тут возникает вопрос, а было ли испытание? Абсолютно не исключаю, что было. Для командования РФ, как я отметил выше, важно удешевить пуски Х-47М2 "Кинжал" и адаптировать их на более дешевые платформы, чем уникальные и не производящиеся — МиГ-31К, дорогой Ту-22М3 и еще более дорогой Ту-160.

Не исключено, что эти эксперименты продолжаются, но пока не имеют определенного результата, но о самом их начале сообщила КЗ, а потом, поняв, насколько забежала наперед, выдала опровержение.

Для нас это — очередное подтверждение того, что удары по аэродромам, где размещаются Су-34, должны также находиться в приоритете. Сегодня они — основные носители КАБ, завтра они вполне могут стать носителями более опасного средства поражения.

Просто представьте себе, когда в небо поднимается МиГ-31К, которых у РФ всего эскадрилья (11 перехватчиков), часть из которых не боеспособны, а когда в наличии 80 боеспособных фронтовых бомбардировщиков. В нашем случае, если они достигнут результата в интеграции Х-47М2 "Кинжал" в Су-34, тревога по всей Украине может начать звучать 24/7.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно