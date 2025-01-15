Тривога цілодобово: що загрожує Україні, якщо РФ навчиться запускати "Кинджали" із Су-34

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З’явилася інформація про те, що фронтовий бомбардувальник і трохи винищувач Су-34 здійснив перші успішні пуски аеробалістичної ракети з деякими властивостями гіперзвукової, Х-47М2 "Кинджал".

Новина для нас, м’яко кажучи, не позитивна, оскільки на сьогодні пуск Х-47М2 "Кинджал" можуть здійснювати переважно МіГ-31К, а також, згідно з такими ж розмитими заявами, Ту-22М3 і Ту-160. Поява в цьому строю фронтової, тактичної авіації, якої в десятки разів більше, ніж МіГ-31К, дозволяла б РФ не тільки значно знизити витрати на пуски та збільшити їх частоту, але й створити велику кількість хибних цілей за допомогою зльоту Су-34, потенційного носія "Кинджала".

Від себе зауважу, що за останній час ми вже мали можливість бачити те, як для застосування на Су-34 були інтегровані КАБ ОФАБ-3000, які до того застосовувалися на Ту-22М3. Тому спроби інтегрувати Х-47М2 "Кинджал" в авіацію, не призначену для пусків подібних засобів ураження, абсолютно не виключаються. Тим паче, що для РФ зараз важливим напрямком розвитку є адаптація дорогих і об’ємних засобів ураження на дешевші носії.

А тепер, до суті замітки. Повідомлення про те, що Су-34 стали застосовувати Х-47М2 "Кинджал", опублікувало пропагандистське видання "Красная звезда", яке добре відоме публікаціями різного роду фейків і маніпуляцій, пов’язаних з російською армією, ВПК і так званою "СВО". Але у вищеописаному випадку КЗ добу потому опублікувало спростування своєї статті. Мовляв, була допущена груба помилка, ніяких успішних випробувань проведено не було і це все вигадки.

Правда, є один невеликий нюанс… Ту ж саму інформацію повідомляло видання ТАСС, яке, як відомо, також є ретранслятором режимних фейків і маніпуляцій, але в питаннях ВПК все ж отримує певні підтвердження, а не тягне їх з мережі та ноу-нейм пабліків.

Загалом, жаба з гадюкою не узгодили публікації й почали спростовувати те, що сказали раніше часу, а не те, чого не відбувалося взагалі.

І ось тут виникає питання, а чи було випробування? Абсолютно не виключаю, що було. Для командування РФ, як я зазначив вище, є важливим здешевити пуски Х-47М2 "Кинджал" і адаптувати їх на дешевші платформи, ніж унікальні і ті, що не виробляються — МіГ-31К, дорогий Ту-22М3 і ще дорожчий Ту-160.

Не виключено, що ці експерименти тривають, але поки не мають певного результату, але про саме їх початок повідомила КЗ, а потім, зрозумівши, наскільки забігла наперед, видала спростування.

Для нас це — чергове підтвердження того, що удари по аеродромах, де розміщуються Су-34, повинні також знаходитися в пріоритеті. Сьогодні вони — основні носії КАБ, завтра вони цілком можуть стати носіями більш небезпечного засобу ураження.

Просто уявіть собі, коли в небо піднімається МіГ-31К, яких у РФ всього ескадрилья (11 перехоплювачів), частина з яких не боєздатні, а коли в наявності 80 боєздатних фронтових бомбардувальників. У нашому випадку, якщо вони досягнуть результату в інтеграції Х-47М2 "Кинджал" в Су-34, тривога по всій Україні може почати звучати 24/7.

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