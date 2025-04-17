Европейцы создают бронемашину нового поколения: что известно о БМП VBM 30 NG

Итальянская армия начинает перевооружение своих бригад на платформу нового поколения — колесную боевую машину пехоты VBM 30 New Generation, разработанную консорциумом CIO. Новая бронемашина пришла на смену базовой версии Freccia и является не просто модернизацией, а полноценной трансформацией бронетехники в соответствии с современными стандартами НАТО.

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В издании European Defence Review подробно рассказали о новой итальянской БМП.

Платформа VBM впервые была внедрена в начале 2000-х годов и использовалась в боевых условиях, включая операцию в Афганистане. Однако VBM 30 NG представляет собой полностью обновленную конструкцию с усиленной баллистической защитой, модернизированной башней и интеграцией цифровых систем управления боем.

Конструктивные усовершенствования бронемашины

Новая БМП получила переработанный корпус с V-образным днищем, улучшенной противоминной защитой и отсутствием колесных арок, что повышает живучесть при подрывах. Внутренний пол отделен от сидений, чтобы снизить травматизм экипажа при взрывах.

Баллистическая защита усилена на один уровень по STANAG 4569, благодаря использованию материалов, аналогичных тем, что применяются в Centauro II и амфибийной платформе VBA. Полная масса машины увеличена до 35 тонн, при этом сохранена высокая мобильность:

Двигатель: IDV 6V TCA Commonrail, 720 л.с., 2500 Нм.

Максимальная скорость: 105 км/ч.

Запас хода: 800 км.

Преодолеваемый уклон: 60%.

Боковой уклон: 30%.

Подвеска: гидропневматическая McPherson.

Фото: European Defense Review / EDR Magazine

Башня, разработанная Leonardo, оснащена 30-мм пушкой X-Gun с боеприпасами воздушного подрыва, прицелом Janus-D с лазерным дальномером и цифровым прицелом наводчика LOTHAR SD. Угол вертикального наведения увеличен до +60°, что позволяет эффективно поражать беспилотники и цели в укрытии. Боекомплект превышает 200 выстрелов с возможностью безопасной перезарядки.

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Машина также оснащена/имеет:

Цифровой системой управления боем: C2D/N EVO с тремя дисплеями.

Совместимость с NGVA-стандартом.

Связь: SWave VQ1, интеграция с AN/PRC-152A, GPS/Galileo.

Системой внутренней связи нового поколения.

Отмечается, что в декабре 2024 года было заказано 76 первых единиц VBM 30 NG, которые поступят в арсенал средних бригад. Это начало масштабной трансформации сухопутных сил Италии и важный шаг на пути к созданию цифровой, мобильной и защищенной армии, способной действовать в рамках сил быстрого реагирования НАТО.

Ранее сообщалось, что военные эксперты определили новый тип боеприпаса американской БМП Bradley, который ранее назывался "ракета 670". Выяснилось, что речь идет о барражирующем боеприпасе Coyote LE SR от компании Raytheon, который был интегрирован в штатную пусковую установку BGM-71 TOW.