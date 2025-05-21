Под Купянском машина MaxxPro спасла спецназовцев и ушла с поля боя на трех колесах (видео)

Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало уникальные кадры с фронта: в районе Купянска дрон зафиксировал, как подбитый бронеавтомобиль M1224 MaxxPro, несмотря на повреждения, был выведен из-под огня во время боевых действий.

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По данным ГУР, броневик оказался под обстрелом российских войск при перевозке бойцов спецподразделения "Тимур". Благодаря V-образному днищу и бронированной капсуле, машина выдержала удар — все находившиеся внутри солдаты смогли покинуть салон и продолжили операцию пешком.

Оставшийся в зоне риска MaxxPro не был брошен. Специалист по логистике на месте оперативно оценил повреждения и, установив, что двигатель функционирует, вернулся в броневик и эвакуировал его самостоятельно, несмотря на пробитое колесо и повреждения подвески. На видео видно, как машина на трех колесах, искря металлическими элементами по асфальту, уходит в безопасную зону.

В ГУР подчеркивают, что данный эпизод напоминает о том, "что война — это испытание для силы воли и логистики".

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Отметим, бронированный автомобиль M1224 MaxxPro производства Navistar Defense, поставляемый Украине США, был специально разработан для защиты экипажа от самодельных взрывных устройств, артиллерии и FPV-дронов. Украинские бойцы неоднократно отмечали его высокую стойкость. Среди преимуществ MaxxPro можно отметить высокий уровень защиты экипажа, универсальность и возможность адаптации под различные задачи, простоту обслуживания благодаря использованию коммерческих компонентов.

В то же время MaxxPro уступает по маневренности на пересеченной местности — в основном из-за габаритов и высоты. Однако, как доказывают эти кадры, умелое управление и решимость водителя могут свести эти недостатки к минимуму.

Ранее сообщалось, что итальянская армия начинает перевооружение своих бригад на платформу нового поколения — колесную боевую машину пехоты VBM 30 New Generation. БМП получила переработанный корпус с V-образным днищем, улучшенной противоминной защитой и отсутствием колесных арок, что повышает живучесть при подрывах