"Гробы на колесах": эксперты назвали пять худших танков США за всю историю

В истории американского танкостроения были не только легендарные машины, но и откровенно провальные проекты, которые ставили под угрозу жизни экипажей и подрывали боеспособность подразделений. Издание 19FortyFive опубликовало список из пяти самых неудачных танков США, получивших в войсках прозвище "гроб на колесах".

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В своем материале бывший офицер американской армии Брент Иствуд обратил внимание на пять наиболее неудачных танков, произведенных в США, чьи конструктивные недостатки вошли в историю.

Disston

Машина была попыткой дешевого танкостроения на базе гражданского трактора от компании Caterpillar Tractor Company в которой работал над комплектами брони некий Уильям Д. Дистон.

Конструкция представляла собой обшитую металлом коробку с экипажем из трех человек, вооруженную 37-мм пушкой и пулеметом калибра .30. Танк имел двигатель мощностью всего 47 л.с. и развивал скорость не более 10 км/ч. Из-за своей медлительности и слабой брони машина оказалась непригодной для боевых действий. Единственным покупателем стала Афганистан, где несколько таких машин сохранялись на складах до 2003 года.

Американский танк Disston от Caterpillar Tractor Company Фото: pinterest.com

M3 Lee/Grant

M3 Lee (в британской модификации — Grant) использовался во Второй мировой войне, но обладал значительными недостатками. Основная 75-мм пушка устанавливалась в корпусе сбоку, что ограничивало ее сектор стрельбы, а в башне размещалась дополнительная 37-мм пушка. Высокий силуэт делал M3 легкой мишенью, а заклепки при попадании снарядов отрывались, превращаясь в шрапнель внутри боевого отделения. Несмотря на критические недостатки танк применяли до появления более совершенного M4 Sherman.

Американский танк M3 Lee Фото: pinterest.com

M551 Sheridan

Sheridan был задуман как легкий танк для воздушно-десантных войск. Снаряженная масса составляла около 15 тонн, но ради малой массы пришлось пожертвовать броней — корпус из алюминия легко пробивался и воспламенялся.

Основное орудие — 152-мм пушка-пусковая установка — имело крайне низкий темп стрельбы, а выстрел сопровождался сильной отдачей, что нередко приводило к травмам экипажа. Несмотря на провалы во Вьетнаме, танк служил до 1990-х годов.

Американский танк M551 Фото: pinterest.com

M3 Stuart

Легкий танк M3 Stuart имел слабое вооружение и броню, и уже в начале Второй мировой войны оказался неэффективным против немецкой бронетехники. Хотя он активно использовался для разведки, в прямом боестолкновении оказывался бесполезным. Высокий силуэт сделал его уязвимым, а внутренняя компоновка затрудняла действия экипажа из-за тесноты. Тем не менее, Stuart активно экспортировался и принимал участие в ряде конфликтов по всему миру.

Американский танк M3 Stuart Фото: pinterest.com

MBT-70

Танк MBT-70 стал самым дорогостоящим провалом в американцев, несмотря на прогрессивные идеи. Машина — результат совместного проекта США и ФРГ — обещала стать революцией в танкостроении, но разногласия в технических стандартах, языковой барьер и высокие расходы поставили крест на программе.

Экипаж размещался в башне, которая сильно раскачивалась при движении, вызывая укачивание. Несмотря на передовые технологии — дистанционно управляемую пушку и регулируемую подвеску — броня оказалась слабой, а стоимость за единицу стала неприемлемой. В результате проект был отменен, хотя его наработки использовались при создании M1 Abrams.

Визуализация танка MBT-70 Фото: Creative Commons

Напомним, обозреватели The Telegraph сссылаясь на слова немецких военных сообщили, что танки Leopard 2 оказались не приспособлены к войне в Украине и столкнулись со значительными проблемами. В числе недостатков — сложность в обслуживании и необходимость отправки на ремонт на территорию Польши.