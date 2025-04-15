Ожидания против реальности: Leopard 2 плохо показали себя на войне с РФ, — The Telegraph

Немецкие танки Leopard 2 оказались не приспособлены к войне в Украине и столкнулись со значительными проблемами. Поэтому украинские военные не могут использовать их на полную мощность.

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Об этом пишет The Telegraph, ссылаясь на стенограмму встречи атташе посольства Германии в Киеве и солдат Бундесвера. Дипломат рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются украинцы во время эксплуатации немецких танков.

Согласно документу, который оказался в распоряжении немецких СМИ, Leopard 2 имеют ограниченную эффективность в современных условиях войны, особенно вследствие уязвимости к ударам беспилотников и сложности обслуживания. Кроме того, поврежденные танки приходится эвакуировать на ремонт на запад Украины или даже Польши.

Кроме этого, украинские военные часто вынуждены использовать Leopard 2 как статическую артиллерию, а не как мобильную бронетехнику. Основная проблема — ограниченное количество танков, что делает каждую единицу критически важной.

"Если нужно отремонтировать один или два, то это большая часть того, что есть у Украины", — сказал управляющий директор Европейского центра инициативы по устойчивости Сергей Сумленный.

Немецкие эксперты признают, что танки были разработаны инженерами без боевого опыта, что привело к чрезмерному усложнению конструкции. По сравнению, более старые модели 1960-х годов более эффективны на поле боя, хоть и менее защищены.

Похожие проблемы с логистикой и обслуживанием проявлялись также с танками Abrams и Challenger 2, которые Украина получила от США, Австралии и Великобритании. Расходы топлива, дефицит запчастей и высокая чувствительность к повреждениям делают невозможным их полноценное использование.

Напомним, в феврале стало известно, что Вооруженные силы Германии инициировали большой проект по модернизации основного боевого танка Leopard 2. Главной целью проекта является адаптация танка к современным угрозам и повышение его боевых характеристик до уровня перспективной техники MGCS (Main Ground Combat System). Изменения коснутся артиллерийской составляющей, системы управления огнем, двигателя и ходовых качеств и системы защиты.

В апреле начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов рассказал, что более 40% вооружения, которое используют на фронте Силы обороны Украины, является продукцией отечественного производства. Отечественные системы не уступают иностранным и создаются под реальные потребности войны.