Очікування проти реальності: Leopard 2 погано показали себе на війні з РФ, — The Telegraph

Німецькі танки Leopard 2 виявилися не пристосовані до війни в Україні та зіткнулися зі значними проблемами. Тому українські військові не можуть використовувати їх на повну потужність.

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Про це пише The Telegraph, посилаючись на стенограму зустрічі аташе посольства Німеччини в Києві та солдатів Бундесверу. Дипломат розповів про труднощі, з якими стикаються українці під час експлуатації німецьких танків.

Згідно з документом, який опинився у розпорядженні німецьких ЗМІ, Leopard 2 мають обмежену ефективність у сучасних умовах війни, особливо внаслідок вразливості до ударів безпілотників та складності обслуговування. Крім того, пошкоджені танки доводиться евакуювати на ремонт до заходу України або навіть Польщі.

Окрім цього, українські військові часто змушені використовувати Leopard 2 як статичну артилерію, а не як мобільну бронетехніку. Основна проблема – обмежена кількість танків, що робить кожну одиницю критично важливою.

"Якщо потрібно відремонтувати один або два, то це велика частина того, що є в України", — сказав керуючий директор Європейського центру ініціативи зі стійкості Сергій Сумленний.

Німецькі експерти визнають, що танки були розроблені інженерами без бойового досвіду, що призвело до надмірного ускладнення конструкції. У порівнянні, старіші моделі 1960-х років ефективніші на полі бою, хоч і менш захищені.

Схожі проблеми з логістикою та обслуговуванням виявлялися також із танками Abrams та Challenger 2, які Україна отримала від США, Австралії та Великої Британії. Витрати пального, дефіцит запчастин і висока чутливість до пошкоджень унеможливлюють їх повноцінне використання.

Нагадаємо, в лютому стало відомо, що Збройні сили Німеччини ініціювали великий проєкт з модернізації основного бойового танка Leopard 2. Головною метою проєкту є адаптація танка до сучасних загроз і підвищення його бойових характеристик до рівня перспективної техніки MGCS (Main Ground Combat System). Зміни торкнуться артилерійської складової, системи управління вогнем, двигуна і ходових якостей та системи захисту.

У квітні начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов розповів, що понад 40% озброєння, яке використовують на фронті Сили оборони України, є продукцією вітчизняного виробництва. Вітчизняні системи не поступаються іноземним й створюються під реальні потреби війни.