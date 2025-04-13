Понад 40% озброєння Сил оборони є продукцією українського виробництва, — Буданов (відео)

Понад 40% озброєння, яке використовують на фронті Сили оборони України, є продукцією вітчизняного виробництва.

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Про це з нагоди професійного свята українських зброярів повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

За його словами, 13 квітня в Україні вшановують людей, чия невтомна робота відчутна на кожному кілометрі фронту.

"Українські зброярі – ковалі перемоги, фахівці, які точним інженерним розрахунком створюють силу, що диктує правила гри на полі бою", – підкреслив очільник розвідки.

Розробки українських майстрів, констатував Буданов, дозволяють воєнній розвідці діяти точно, рішуче й на випередження.

Начальник ГУР МОУ зауважив, що сучасна українська зброя, є "синтезом винахідливості, бойового досвіду та неймовірної адаптивності". Вітчизняні системи не просто не поступаються іноземним, а створюються під реальні потреби війни, змінюючись разом із її перебігом.

Дрони Magura V5, як наголосив очільник української розвідки, вже стали символом нової епохи морських операцій, дали змогу завдавати потужних ударів по ворожому флоту там, де раніше це здавалося неможливим – у портах та на рейдах.

Ударні безпілотники "Лютий" і "Бобер" упевнено діють у російському тилу, артилерійські системи "Богдана" забезпечують маневровість та вогневу потужність у найгарячіших точках фронту, а дрони "Сич" і "Рубака" дозволяють уражати ворога на десятки кілометрів, — звернув увагу він.

"Сьогодні понад 40% озброєння Сил оборони – це продукція українського виробництва. Це – показник того, що Україна спроможна бути цінним оборонним партнером демократичного світу. У час, коли кордони Європи знову стали лініями фронту, саме українська зброя стала щитом для безпеки всієї європейської спільноти", — резюмував Кирило Буданов, додавши, що перемога крок за кроком кується саме завдяки роботі зброярів, мужності розвідників та незламності всього українського народу.

Зазначимо, що День працівника оборонно-промислового комплексу було запроваджено в 13 квітня 2023 року. Саме цього дня у 2022 році протикорабельна ракета "Нептун" українського виробництва потопила флагман російського флоту "Москва".

Фокус писав, що командувач військово-морських сил Збройних сил України, віцеадмірал Олексій Неїжпапа зазначив, що вразивши російський ракетний крейсер "Москва", Україна стала єдиною країною у світі, яка затопила ракетний крейсер під час війни.