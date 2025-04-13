Более 40% вооружения Сил обороны является продукцией украинского производства, — Буданов (видео)

Более 40% вооружения, которое используют на фронте Силы обороны Украины, является продукцией отечественного производства.

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Об этом по случаю профессионального праздника украинских оружейников сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

По его словам, 13 апреля в Украине чествуют людей, чья неутомимая работа ощутима на каждом километре фронта.

"Украинские оружейники — кузнецы победы, специалисты, которые точным инженерным расчетом создают силу, которая диктует правила игры на поле боя", — подчеркнул глава разведки.

Разработки украинских мастеров, констатировал Буданов, позволяют военной разведке действовать точно, решительно и на опережение.

Начальник ГУР МОУ отметил, что современное украинское оружие, является "синтезом изобретательности, боевого опыта и невероятной адаптивности". Отечественные системы не просто не уступают иностранным, а создаются под реальные потребности войны, меняясь вместе с ее ходом.

Дроны Magura V5, как отметил глава украинской разведки, уже стали символом новой эпохи морских операций, позволили наносить мощные удары по вражескому флоту там, где раньше это казалось невозможным — в портах и на рейдах.

Ударные беспилотники "Лютый" и "Бобер" уверенно действуют в российском тылу, артиллерийские системы "Богдана" обеспечивают маневренность и огневую мощь в самых горячих точках фронта, а дроны "Сыч" и "Рубака" позволяют поражать врага на десятки километров, — обратил внимание он.

"Сегодня более 40% вооружения Сил обороны — это продукция украинского производства. Это — показатель того, что Украина способна быть ценным оборонным партнером демократического мира. Во время, когда границы Европы снова стали линиями фронта, именно украинское оружие стало щитом для безопасности всего европейского сообщества", — резюмировал Кирилл Буданов, добавив, что победа шаг за шагом куется именно благодаря работе оружейников, мужеству разведчиков и несокрушимости всего украинского народа.

Отметим, что День работника оборонно-промышленного комплекса был введен в 13 апреля 2023 года. Именно в этот день в 2022 году противокорабельная ракета "Нептун" украинского производства потопила флагман российского флота "Москва".

Фокус писал, что командующий военно-морскими силами Вооруженных сил Украины, вице-адмирал Алексей Неижпапа отметил, что поразив российский ракетный крейсер "Москва", Украина стала единственной страной в мире, которая затопила ракетный крейсер во время войны.