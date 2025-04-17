"Труни на колесах": експерти назвали п'ять найгірших танків США за всю історію

В історії американського танкобудування були не тільки легендарні машини, а й відверто провальні проєкти, які ставили під загрозу життя екіпажів і підривали боєздатність підрозділів. Видання 19FortyFive опублікувало список із п'яти найневдаліших танків США, які отримали у військах прізвисько "труна на колесах".

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У своєму матеріалі колишній офіцер американської армії Брент Іствуд звернув увагу на п'ять найбільш невдалих танків, вироблених у США, чиї конструктивні недоліки увійшли в історію.

Дісстон

Машина була спробою дешевого танкобудування на базі цивільного трактора від компанії Caterpillar Tractor Company, в якій працював над комплектами броні такий собі Вільям Д. Дістон.

Конструкція являла собою обшиту металом коробку з екіпажем із трьох осіб, озброєну 37-мм гарматою і кулеметом калібру .30. Танк мав двигун потужністю всього 47 к.с. і розвивав швидкість не більше 10 км/год. Через свою повільність і слабку броню машина виявилася непридатною для бойових дій. Єдиним покупцем став Афганістан, де кілька таких машин зберігалися на складах до 2003 року.

Американський танк Disston від Caterpillar Tractor Company Фото: pinterest.com

М3 Лі/Грант

M3 Lee (у британській модифікації — Grant) використовувався у Другій світовій війні, але мав значні недоліки. Основну 75-мм гармату встановлювали в корпусі збоку, що обмежувало її сектор стрільби, а в башті розміщували додаткову 37-мм гармату. Високий силует робив M3 легкою мішенню, а заклепки при влучанні снарядів відривалися, перетворюючись на шрапнель всередині бойового відділення. Попри критичні недоліки танк застосовували до появи більш досконалого M4 Sherman.

Американський танк M3 Lee Фото: pinterest.com

M551 Sheridan

Sheridan був задуманий як легкий танк для повітряно-десантних військ. Споряджена маса становила близько 15 тонн, але заради малої маси довелося пожертвувати бронею — корпус з алюмінію легко пробивався і запалювався.

Основна пушка — 152-мм гармата-пускова установка — мала вкрай низький темп стрільби, а постріл супроводжувався сильною віддачею, що нерідко призводило до травм екіпажу. Незважаючи на провали у В'єтнамі, танк служив до 1990-х років.

Американський танк M551 Фото: pinterest.com

М3 Стюарт

Легкий танк M3 Stuart мав слабке озброєння і броню, і вже на початку Другої світової війни виявився неефективним проти німецької бронетехніки. Хоча його активно використовували для розвідки, у прямому бойовому зіткненні він виявився марним. Високий силует зробив його уразливим, а внутрішнє компонування ускладнювало дії екіпажу через тісноту. Проте, Stuart активно експортувався і брав участь у низці конфліктів по всьому світу.

Американський танк M3 Stuart Фото: pinterest.com

MBT-70

Танк MBT-70 став найдорожчим провалом в американців, попри прогресивні ідеї. Машина — результат спільного проєкту США і ФРН — обіцяла стати революцією в танкобудуванні, але розбіжності в технічних стандартах, мовний бар'єр і високі витрати поставили хрест на програмі.

Екіпаж розміщувався у башті, яка сильно розгойдувалася під час руху, викликаючи заколисування. Незважаючи на передові технології — дистанційно керовану гармату і регульовану підвіску — броня виявилася слабкою, а вартість за одиницю стала неприйнятною. У результаті проєкт було скасовано, хоча його напрацювання використовували при створенні M1 Abrams.

Візуалізація танка MBT-70 Фото: Creative Commons

Нагадаємо, оглядачі The Telegraph, посилаючись на слова німецьких військових, повідомили, що танки Leopard 2 виявилися не пристосованими до війни в Україні та зіткнулися зі значними проблемами. Серед недоліків — складність в обслуговуванні та необхідність відправки на ремонт на територію Польщі.