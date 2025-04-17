"Труни на колесах": експерти назвали п'ять найгірших танків США за всю історію
В історії американського танкобудування були не тільки легендарні машини, а й відверто провальні проєкти, які ставили під загрозу життя екіпажів і підривали боєздатність підрозділів. Видання 19FortyFive опублікувало список із п'яти найневдаліших танків США, які отримали у військах прізвисько "труна на колесах".
У своєму матеріалі колишній офіцер американської армії Брент Іствуд звернув увагу на п'ять найбільш невдалих танків, вироблених у США, чиї конструктивні недоліки увійшли в історію.
Дісстон
Машина була спробою дешевого танкобудування на базі цивільного трактора від компанії Caterpillar Tractor Company, в якій працював над комплектами броні такий собі Вільям Д. Дістон.
Конструкція являла собою обшиту металом коробку з екіпажем із трьох осіб, озброєну 37-мм гарматою і кулеметом калібру .30. Танк мав двигун потужністю всього 47 к.с. і розвивав швидкість не більше 10 км/год. Через свою повільність і слабку броню машина виявилася непридатною для бойових дій. Єдиним покупцем став Афганістан, де кілька таких машин зберігалися на складах до 2003 року.
М3 Лі/Грант
M3 Lee (у британській модифікації — Grant) використовувався у Другій світовій війні, але мав значні недоліки. Основну 75-мм гармату встановлювали в корпусі збоку, що обмежувало її сектор стрільби, а в башті розміщували додаткову 37-мм гармату. Високий силует робив M3 легкою мішенню, а заклепки при влучанні снарядів відривалися, перетворюючись на шрапнель всередині бойового відділення. Попри критичні недоліки танк застосовували до появи більш досконалого M4 Sherman.
M551 Sheridan
Sheridan був задуманий як легкий танк для повітряно-десантних військ. Споряджена маса становила близько 15 тонн, але заради малої маси довелося пожертвувати бронею — корпус з алюмінію легко пробивався і запалювався.
Основна пушка — 152-мм гармата-пускова установка — мала вкрай низький темп стрільби, а постріл супроводжувався сильною віддачею, що нерідко призводило до травм екіпажу. Незважаючи на провали у В'єтнамі, танк служив до 1990-х років.
М3 Стюарт
Легкий танк M3 Stuart мав слабке озброєння і броню, і вже на початку Другої світової війни виявився неефективним проти німецької бронетехніки. Хоча його активно використовували для розвідки, у прямому бойовому зіткненні він виявився марним. Високий силует зробив його уразливим, а внутрішнє компонування ускладнювало дії екіпажу через тісноту. Проте, Stuart активно експортувався і брав участь у низці конфліктів по всьому світу.
MBT-70
Танк MBT-70 став найдорожчим провалом в американців, попри прогресивні ідеї. Машина — результат спільного проєкту США і ФРН — обіцяла стати революцією в танкобудуванні, але розбіжності в технічних стандартах, мовний бар'єр і високі витрати поставили хрест на програмі.
Екіпаж розміщувався у башті, яка сильно розгойдувалася під час руху, викликаючи заколисування. Незважаючи на передові технології — дистанційно керовану гармату і регульовану підвіску — броня виявилася слабкою, а вартість за одиницю стала неприйнятною. У результаті проєкт було скасовано, хоча його напрацювання використовували при створенні M1 Abrams.
Нагадаємо, оглядачі The Telegraph, посилаючись на слова німецьких військових, повідомили, що танки Leopard 2 виявилися не пристосованими до війни в Україні та зіткнулися зі значними проблемами. Серед недоліків — складність в обслуговуванні та необхідність відправки на ремонт на територію Польщі.