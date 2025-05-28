В плен к Силам обороны попал россиянин, который до этого расстрелял двоих пленных бойцов ВСУ: детали

Украинские защитники захватили в плен россиянина, который до этого совершил военное преступление — расстрелял двоих пленных бойцов ВСУ в Курской области. СБУ сообщила ему о подозрении.

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Об этом сообщили на сайте Службы безопасности Украины.

Согласно материалам дела, 9 января 2025 года российский военнослужащий вместе с другими соратниками расстрелял двух пленных воинов ВСУ во время боев на Курском направлении. Следствие установило, что задержанный является стрелком 40-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ.

Выяснено, что двое украинских военных попали в плен к россиянам после огневого контакта с российской ДРГ, которая скрыто приблизилась к передовым позициям Сил обороны. Солдаты РФ захватили блиндаж, а затем вывели пленных на открытую местность и расстреляли их в спину из автоматов. От полученных ранений украинские защитники погибли на месте.

Впрочем, через два дня после убийства ДРГ оккупанта нашли и атаковали бойцы ССО. Вражеское подразделение было частично уничтожено, а уцелевшие российские вояки попали в плен.

Во время допросов россиянин всячески пытался скрыть свою причастность к расстрелу двоих украинцев.

"Следователи СБУ сообщили оккупанту о подозрении по ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, предусмотренные статьями 3 и 130 Конвенции об обращении с военнопленными, соединенное с умышленным убийством, совершенное группой лиц). Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее сообщалось, что пятерых пленных военнослужащих ВСУ в селе Казачья Локня в Курской области расстреляли "кадыровцы".