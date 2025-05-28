У полон до Сил оборони потрапив росіянин, який до цього розстріляв двох полонених бійців ЗСУ: деталі

Українські захисники захопили в полон росіянина, який до цього скоїв воєнний злочин — розстріляв двох полонених бійців ЗСУ в Курській області. СБУ повідомила йому про підозру.

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Про це повідомили на сайті Служби безпеки України.

Згідно із матеріалами справи, 9 січня 2025 року російський військовослужбовець разом з іншими поплічниками розстріляв двох полонених воїнів ЗСУ під час боїв на Курському напрямку. Слідство встановило, що затриманим є стрільцем 40-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ.

З’ясовано, що двоє українських військових потрапили у полон до росіян після вогневого контакту з російською ДРГ, яка приховано наблизилась до передових позицій Сил оборони. Солдати РФ захопили бліндаж, а потім вивели полонених на відкриту місцевість та розстріляли їх у спину з автоматів. Від отриманих поранень українські захисники загинули на місці.

Утім, через два дні після вбивства ДРГ окупанта знайшли і атакували бійці ССО. Ворожий підрозділ було частково знищено, а вцілілі російські вояки потрапили у полон.

Під час допитів росіянин всіляко намагався приховати свою причетність до розстрілу двох українців.

"Слідчі СБУ повідомили окупанту про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, передбачені статтями 3 і 130 Конвенції про поводження з військовополоненими, поєднане з умисним вбивством, вчинене групою осіб). Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що п'ятьох полонених військовослужбовців ЗСУ в селі Козача Локня в Курській області розстріляли "кадирівці".