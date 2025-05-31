Українські десантники на Курському напрямку взяли у полон військовослужбовців ЗС РФ (відео)

Десять військових самі здалися у полон українцям через нелюдські умови служби у підрозділах на території Росії.

Related video

Про це інформують у командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Повідомляється, що на Курському напрямку українські воїни-десантники спільно з суміжними підрозділами в черговий раз взяли у полон військовослужбовців російської армії.

На території Росії у підрозділах до солдатів застосовувалось негуманне поводження, а також психологічний тиск та погрози.

Від української сторони полонені отримали необхідну медичну та психологічну допомогу.

У ДШВ ЗСУ не виключають, що полонені можуть бути використані для подальшого обміну на українських військових, які перебувають у російському полоні.

Ситуація на Курському напрямку

Минулої доби на Курському напрямку відбулося 34 боєзіткнення, інформують у Генеральному штабі ЗСУ. Ворог завдав 14 авіаударів, скинувши 24 керовані авіаційні бомби та здійснив 245 обстрілів.

Курський напрямок Фото: Генштаб ЗСУ

Українські бійці, наголошують у ГШ ЗСУ, завдають російським військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал ворога у тилу.

Нагадаємо, українські захисники захопили в полон росіянина, який до цього розстріляв двох полонених бійців ЗСУ в Курській області. Під час допитів росіянин всіляко намагався приховати свою причетність до воєнного злочину.

Також Фокус писав про десантника на псевдо "Лаваш", який провів на позиціях поблизу селища Гуєво у Курській області понад три тижні поспіль.