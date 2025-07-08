"Художник-декоратор, красиво дрова скласти зможеш": в 3 ОШБр показали, як полонені РФ відбудовують Ізюм

Керівництво 3-ї ОШБр бригади проглянуло списки російських військовополонених і виокремило серед них окупантів, які в цивільному житті мали справу з будівництвом або дотичні до цієї сфери.

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Російських окупантів, які потрапили в полон до ЗСУ, почали задіювати для відбудови зруйнованих ними населених пунктів України. Зокрема керівництво 3-ї штурмової бригади задіяло їх для відбудови міста Ізюм на Харківщині. Про це повідомляє "Ми — Україна".

Так, керівництво бригади проглянуло списки російських військовополонених і виокремило серед них окупантів, які в цивільному житті мали справу з будівництвом або дотичні до цієї сфери. Їх зібрали в одному приміщенні і оголосили, чим вони будуть займатися найближчим часом, щоб не просиджувати просто так штани в українському полоні.

"Якщо будете нормально себе вести, будемо годувати. Всіх будемо задіювати. Там сонечко, хороша погода. Вам довірена важлива місія — краще, ніж ламати, завжди будувати. Мені, наприклад, дуже подобається воювати, але будувати подобається більше", — сказав командир 3-ї штурмової бригади Андрій Білецький.

Між тим окупанти розхвилюватися, що їх можуть "забити" місцеві.

"Враховуючи наше становище, що ми військовополонені, російські окупанти… нас місцеві не заб'ють? Якщо ми будемо допомагати у відновленні?", — поцікавився один з присутніх росіян.

На що Білецький відповів, що їх у випадку чого захистять, і вони будуть не самі.

Далі окупантів передали командиру окремого взводу 3-ї штурмової бригади з позивним "Батя", і той пройшовся по списку полонених, питаючи їхню добровільну згоду на "працевлаштування" та попередньо озвучив їхні майбутні завдання.

"Надійшла команда задіювати вас у ремонті і розбиранні завалів, того всього, що натворила ваша армія. У мене є ваші позивні з вашими професіями. Водій-мебляр "Дилер" — шпаківню зробити зможеш? Підходиш… "Гермес" — художник-декоратор…Красиво дрова скласти зможеш?.. Підходиш…", — говорив "Батя" з окупантами.

В Ізюмі будівельникам-росіянам роздали салатові розпізнавальні будівельні жилети і дали фронт роботи.

Між тим окупанти зізнаються, що працювати в тилу — спокійніше, ніж воювати на фронті. Вони кажуть, що в Україні їх нормально годують, коли в ЗС РФ їм видавали один сухпайок на тиждень.

"Робота легка. Посадки хай йдуть куди подалі, я краще тут попрацюю", — говорить полонений окупант.

Місцеві вийшли подивитися на роботу росіян з відновлення України, як на диво.

"3-тя штурмова запропонувала допомогу, я не очікувала, що таку допомогу нададуть", — говорить одна з місцевих жительок.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що 3-тя окрема штурмова бригада залучає полонених окупантів до ремонту будинків, постраждалих під час бойових дій. Зокрема військовополонені росіяни ремонтують дахи двох житлових будинків у місті Ізюмі Харківської області.