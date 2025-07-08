Намагалися прорватися з трьох боків: ЗС РФ на Харківщині перейшли кордон в районі Мілового

Зараз Сили оборони України на тій ділянці фронту стабілізували обстановку, подальшого просування ворожих військ там немає.

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ЗС РФ намагалися прорватися на Харківщині в районі села Мілове. Вони перейшли державний кордон і висунулися в бік позицій Сил оборони. Про це заявив речник оперативного тактичного угруповання "Харків" Павло Шамшин, інформує "Укрінформ".

"Минулої доби росіяни активізувалися в районі населеного пункту Мілове — це село на північний схід від селища Великий Бурлук. Там ворожа піхота перейшла державний кордон і атакувала наші позиції за підтримки артилерії та дронів", — повідомив Шамшин.

Він додав, що це була не єдина спроба просунутися на цій ділянці фронту. Зокрема, росіяни спробували пройти у напрямку села Амбарне, але були зупинені українськими захисниками.

"Потім ворог змінив напрям руху і рухався в напрямку села Хатнє, але також був там зупинений. Зараз Сили оборони України на тій ділянці обстановку стабілізували, подальшого просування ворожих військ там немає", — запевнив Шамшин.

Нагадаємо, що раніге повідомлялося, що 3 штурмова бригада залучає полонених РФ для відбудови зруйнованого міста Ізюм на Харківщині.

Також повідомлялося, що на Куп’янському напрямку ЗС РФ отримали сучасну техніку — наземний роботизований комплекс. Ним вони намагалися полегшити собі життя, але це тривало недовго, бо ЗСУ його знищили.