Поблизу Куп'янська на Харківщині росіяни почали використовувати наземних роботів

За допомогою роботизованих систем ЗС РФ намагаються мінувати місцевість, виконувати логістичні операції та проводити евакуацію поранених і загиблих. Українські захисники вистежили одну з таких платформ.

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На Куп’янському напрямку на Харківщині російські окупанти отримали сучасну техніку — наземний роботизований комплекс. Ним вони намагалися полегшити собі життя, але це тривало недовго, бо ЗСУ його знищили. Про це в ефірі Армія TV розповів старший лейтенант Валерій Кісельов, офіцер 116-ї окремої механізованої бригади.

"Почали застосовувати роботизовані платформи. За їхньою допомогою намагаються мінувати, виконувати логістичні операції, евакуацію, якщо там щось виходить. Десь тиждень чи два тому наші бійці відслідкували одну таку і знищили. Оце з новацій, що свіжого вони вигадали", — розповів Валерій Кісельов.

Він зауважив, що на ділянці фронту, яку контролює 116-та бригада ЗСУ, окупанти намагаються шукати слабке місце, щоб "продавити" позиції Сил оборони.

Загалом окупанти здійснюють штурми вдень, а "по-сірому" росіяни намагаються просочитися одним-двома бійцями. Далі вони в одному місці концентруються в одну групу і потім ідуть штурмувати позиції ЗСУ.

За цими пересуваннями спостерігає розвідка. Вона зазвичай працює на випередження, ще до початку атаки росіян розносять з артилерії та дронів.

Нагадаємо, що на Торецькому напрямку окупанти в кросівках і спортивних штанах ідуть на штурм позицій ЗСУ.

Також повідомлялося, що під Костянтинівкою на Донеччині російські атаки відбивають наземні роботизовані комплекси. Вони також возять на позиції піхоти їжу, воду, боєкомплект і навіть привозять в бліндажі росіян тротил.