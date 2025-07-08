Вблизи Купянска на Харьковщине россияне начали использовать наземных роботов

С помощью роботизированных систем ВС РФ пытаются минировать местность, выполнять логистические операции и проводить эвакуацию раненых и погибших. Украинские защитники выследили одну из таких платформ.

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На Купянском направлении на Харьковщине российские оккупанты получили современную технику — наземный роботизированный комплекс. Им они пытались облегчить себе жизнь, но это продолжалось недолго, потому что ВСУ его уничтожили. Об этом в эфире Армия TV рассказал старший лейтенант Валерий Киселев, офицер 116-й отдельной механизированной бригады.

"Начали применять роботизированные платформы. С их помощью пытаются минировать, выполнять логистические операции, эвакуацию, если там что-то получается. Где-то неделю или две назад наши бойцы отследили одну такую и уничтожили. Вот из новаций, что свежего они придумали", — рассказал Валерий Киселев.

Он отметил, что на участке фронта, который контролирует 116-я бригада ВСУ, оккупанты пытаются искать слабое место, чтобы "продавить" позиции Сил обороны.

В общем оккупанты осуществляют штурмы днем, а "по-серому" россияне пытаются просочиться одним-двумя бойцами. Далее они в одном месте концентрируются в одну группу и затем идут штурмовать позиции ВСУ.

За этими передвижениями наблюдает разведка. Она обычно работает на опережение, еще до начала атаки россиян разносят из артиллерии и дронов.

Напомним, что на Торецком направлении оккупанты в кроссовках и спортивных штанах идут на штурм позиций ВСУ.

Также сообщалось, что под Константиновкой в Донецкой области российские атаки отражают наземные роботизированные комплексы. Они также возят на позиции пехоты еду, воду, боекомплект и даже привозят в блиндажи россиян тротил.