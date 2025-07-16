"Пытаются замкнуть тиски": Покровск и Мирноград в полуокружении ВС РФ, — генерал (видео)

ВС РФ наращивают усилия на Покровском направлении. Города Мирноград и Покровск уже находятся во вражеском полуокружении, и оборона на этом участке зависит от того, какие ресурсы сможет привлечь Украина.

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"Не произойдет полуокружения, к сожалению, оно уже имеет место, если посмотреть на карту — и Покровск, и Мирноград. Вопрос в том заключается, настолько удастся врагу продвинуться еще дальше. То есть они, разумеется, пытаются замкнуть эти тиски вокруг и Мирнограда, и Покровска", — заявил генерал и экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко в эфире "Еспресо".

По его словам, вопрос заключается в том, сколько Силы обороны будут иметь ресурса в средствах поражения и личном составе, который сможет в дальнейшем противостоять ВС РФ в этом районе обороны. Участок фронта Покровск-Мирноград уже долгое время держат украинские силы, забирая большое количество ресурсов российской армии.

"Но они наращивают там свои усилия, противник. Поэтому имеет место такого рода продвижение", — отметил военный эксперт.

Мирноград и Покровск на карте боевых действий Фото: Deep State

Он добавил, что уже в ближайшее время станет понятно, какие ресурсы будут привлечены и какие результаты это даст. Ситуация будет решаться непосредственно на поле боя.

Что говорит Генштаб

В утренней сводке командования ВСУ говорится, что на Покровском направлении за сутки удалось остановить 60 вражеских штурмов. Бои шли в районах населенных пунктов Николаевка, Шевченко, Молодецкое, Ореховое, Попов Яр, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лисовка, Котлиное, Зверево, Удачное и Алексеевка, а также в сторону населенных пунктов Родинское, Покровск, Муравка Филиал и Дачное.

Активность врага на Покровском направлении в течение суток Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Напомним, пресс-офицер 14-й бригады оперативного назначения НГУ "Красная Калина" Максим Бакулин информировал, что российские оккупанты отказались от тактики мотоциклетных штурмов на Покровском направлении. Причиной стали огромные боевые потери.

В начале июля военнослужащий с позывным "Мучной" отмечал, что Покровску и Мирнограду грозит оперативное окружение из-за нехватки украинской пехоты. Он также сообщал о стягивании вражеских резервов, рассредоточенных по всему северо-восточному флангу.