Удар РФ по магазину "Аврора" в Доброполье: появились новые данные о жертвах (фото)

Российская авиабомба весом 500 килограмм убила как минимум одного человека в центре Доброполья Донецкой области. Спасатели ищут уцелевших после бомбардировки.

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Кроме того, 21 человек получил различные ранения. О предварительных последствиях удара россиян по Доброполью сообщил глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин.

В Telegram-каналах писали, что российские военные сбросили управляемую авиабомбу (КАБ) на магазин "Аврора" в центре города. Очевидцы сообщали о значительном количестве пострадавших.

Филашкин подчеркнул, что оккупанты снова целенаправленно ударили по торговому центру, где было много людей. В этот раз ВС РФ применили 500-килограммовую авиабомбу.

По предварительным подсчетам, известно о 54 поврежденных торговых точках, 304 квартир в 13 многоэтажках и восьми автомобилях.

"По всей вероятности, под завалами до сих пор остаются люди. Поиск уцелевших продолжается… На месте работают спасатели, врачи, полиция и местные власти", — заключил он.

Доброполье находится на западе Донецкой области более чем в 20 км от линии фронта. Российское командование не комментировало удар по центру города.

Напомним, российские войска наращивают темп наступления на Покровском направлении. Украинские военные говорят, что Мирноград и Покровск практически в полуокружении.

Также оккупанты двигаются на Краматорском и Новопавловском направлениях. C 6 по 13 июля, весь фронт по линии "Романовка — Яблоновка — Попов Яр — Новоторецкое" сместился к Константиновке.