ВС РФ дронами атаковали железнодорожный вокзал в Сумах: поврежден поезд "УЗ" (фото)

В ОВА уточняют, что российская армия выпустила два беспилотника по железнодорожному вокзалу в Сумах. Под обстрел попал пассажирский поезд №45 "Харьков — Ужгород".

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Во многих вагонах повреждены окна, пассажиры не пострадали. Об этом сообщила госкомпания "Укрзалізниця".

В железнодорожный вокзал в Сумах попали два беспилотника

Железнодорожники оперативно перевели пассажиров в другие вагоны. Поезд продолжает движение по графику.

Начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров рассказал, что ВС РФ попали в железнодорожный вокзал в Сумах двумя беспилотниками.

Кроме этого, россияне ударили по объектам энергетической инфраструктуры Сумской области. Часть потребителей осталась без электричества, специалисты пытаются его восстановить.

Напомним, войска РФ запускали над Сумами новый дрон "Италмаз", его называют "умным" из-за возможности самонаведения.

Фокус 22 июля писал, как в Сумах российский ударный беспилотник упал на дорогу во время интенсивного движения автомобилей.